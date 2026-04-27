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選竹北市長當奇兵？高嘉瑜表態了....當場call out「他」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

新竹縣2026地方選舉布局，近期傳出民進黨若徵召竹北市長鄭朝方披掛選新竹縣長，竹北市長擬找前立委高嘉瑜選，以奇兵突圍。高嘉瑜今天親自澄清，表示「一下選新竹？一下選竹北，都沒有任何人來找過我」，強調她現在腳都在港湖紮根，「不能把我這棵樹移到竹北去，會種不活！」怎會冒出一個竹北？太好笑了吧。

2026九合一選舉

甚至高嘉瑜也幫黨內推薦黃益中相當適合選竹北，並且在節目現場拿起手機call out黃益中。黃益中一接電話就說「我在竹北，什麼事？」李明賢問黃，「跟高嘉瑜做竹北民調，誰比較高？」黃當場回「當然是高嘉瑜，這不是廢話嗎？」讓高嘉瑜表情傻眼急想掛電話，表示「益中老師你加油，掰掰！」

高嘉瑜今天專訪國民黨議員李明賢，「是否選竹北？」意外成話題焦點，李明賢問高嘉瑜「要去選竹北了？」高嘉瑜急澄清，表示她確定在港湖選議員，並且推薦好友黃益中選竹北，並且表示她跟黃比民調，黃益中一定贏，並且現場Call out給黃益中，沒想到黃益中回答「當然是高嘉瑜民調高」。

高嘉瑜說，大家知道她跟鄭朝方關係很好，只要鄭找她都非常支持，只要她去助選都沒問題，但她都已經在內湖南港紮根，「不能把我這棵樹種新竹，種不活」，她也都沒有接到任何人訊息，至於4月24日跑去竹北，是因為黃益中媽媽公祭，她去捻香，葉元之、很多人都有去。

甚至這個選竹北的媒體報導內容，是引述黨內人士說法，高嘉瑜也反問，「誰是黨內人士？阿貓阿狗都是黨內人士？重點是根本沒有人來找」。她都已經在港湖打出港湖全壘打，怎麼會這時候冒出一個竹北市？太好笑了吧。

高嘉瑜也提到，若鄭朝方去選新竹縣，竹北她推薦好友黃益中選竹北，除了土生土長新竹人，知名度也高。李明賢問「如果高嘉瑜跟黃益中在竹北比民調，你贏要不要接受民進黨徵召？」高表示，相信民進黨一定有更好人選，一定有很多在地深耕的優秀人才，但只要需要她的歌聲，她都願意去助選。

民進黨 鄭朝方 新竹縣 竹北 高嘉瑜

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