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蕭旭岑：沈伯洋、蘇巧慧2026組抗中連線 國民黨不能小覷

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

民進黨立委沈伯洋被提名參選台北市長呼聲越來越高。國民黨副主席蕭旭岑表示，沈伯洋若當領頭羊凝聚民進黨基本盤，40%就會歸隊，再與民進黨新北市長參選人蘇巧慧「沈蘇連線」，賴清德總統的抗中保台路線將再次成為競選主軸，國民黨絕不能小覷。

2026九合一選舉

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，2026對國民黨是重要考驗。總統府資政邱義仁最出名的就是2004年「割喉割到斷」戰術，如果沈伯洋成為全台縣市選舉的領頭羊，象徵賴總統的抗中保台路線要延續，如果今天民進黨要改變抗中路線，也許做法會不一樣。

蕭旭岑說，沈伯洋的出線一來可凝聚全台綠營基本盤，民進黨的40%會歸隊；二來蘇巧慧跟沈柏洋是同樣的抗中連線，前閣揆蘇貞昌的抗中也是赫赫有名的，只要確定沈蘇連線，沈伯洋和蘇巧慧帶領的雙北抗中牌，可以斷定2026年民進黨主軸還是抗中牌。

蕭旭岑說，雖然台北市長蔣萬安有執政優勢，台北市也是綠營很難攻下的灘頭堡，但是誰成為領頭羊，帶領全台灣的意志力，沈伯洋加上背後的黑熊部隊，加上蘇巧慧的「水獺部隊」，會成為民進黨這次選舉重要的象徵，所以我覺得國民黨不能小覷，絕對不能用比較輕鬆的心情去面對。

蘇貞昌 總統府 賴清德 蕭旭岑 沈伯洋 蘇巧慧 九合一選舉

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