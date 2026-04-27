快訊

影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

聽新聞
0:00 / 0:00

對國民黨2026選情審慎樂觀 鄭麗文：除彰化其他縣市提名已底定

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「蘭萱時間」廣播專訪。圖／擷取自中廣流行網
國民黨主席鄭麗文今接受「蘭萱時間」廣播專訪。圖／擷取自中廣流行網

2026大選開跑，國民黨主席鄭麗文今天表示，正專注在黨內提名、年底選舉，以及準備訪美行。除了彰化縣還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定，藍白合部分也非常順利，對選情審慎樂觀。

2026九合一選舉

鄭麗文今接受「蘭萱時間」廣播專訪。被問及年底九合一選舉，鄭麗文表示，提名過程非常順利，大致上都有按照所想的去執行，現在彰化也剩下最後的努力，其他的提名都已經底定了，藍白合方面，國民黨也和民眾黨推心置腹，大家不用擔心。

至於民眾黨前主席柯文哲，鄭麗文說，柯文哲有他本身的困境，他的官司問題，如果要回到司法常軌來處理，也必須要政黨輪替，所以她相信柯文哲非常聰明，也非常清楚現在的大局，所以他還是對藍白合是友善、正面的。

鄭麗文說，台灣的選舉是怎麼回事大家都非常清楚，他們面對的是什麼樣的民進黨，會用所有的國家機器打壓，國民黨早有心理準備，兵來將擋、水來土掩，總是希望能把所有原有的席次顧好，還能有所突破。

鄭麗文表示，對於年底選舉她不會設定目標，「每一個縣市我都不會放棄」，否則艱困選區就等於被放棄了。這次她把非常大的力量投注在艱困選區，光是屏東就不知道去過幾次了，還有台南、高雄、嘉義縣都在努力，「連嘉義縣我都不放過翻轉的可能，」會盡全力。

此外，台中市長盧秀燕近期也啟動輔選。鄭麗文說，盧訪美前有來看她，兩人除了討論訪美事宜，她也跟盧說「選舉一定不能只顧台中，要到全台輔選，」盧也說「會」，所以這沒有矛盾，大家都知道2026很重要。

除了盧秀燕，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜及鄭麗文，都被視為2028年潛在總統人選，鄭麗文說，言之過早，她從來不去想虛無飄渺、那麼遠的事情，現在要做的事情這麼多，包括黨內提名跟選舉，還有訪美行的準備，還會見到不同領域的重要菁英與意見領袖。

民眾黨 國民黨 柯文哲 彰化 鄭麗文 九合一選舉

延伸閱讀

傳王惠美勸進選彰化縣長 劉和然：現在沒有這個選項

分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘

盧秀燕用「深蹲守護高雄」送柯志恩 「媽媽治理城市會更溫暖、用心」

觀察站／藍營兩顆太陽 盧秀燕、鄭麗文各自領跑

相關新聞

蔣萬安不再拔劍四顧 沈伯洋「翻轉人設」華麗登場？

民進黨台北市長人選逐漸浮出水面，台北市長蔣萬安終於不必再拔劍四顧。府院高層原本唯一支持的副閣揆鄭麗君棄權後，立委沈伯洋突然變成不二人選，不僅女綠委大讚他是能文能武的「多邊形戰士」、連髮型都被捧成「綠營張孝全」。觀察最近網路數據和綠營風向，沈伯洋華麗登場的劇本已成形，就等賴清德總統拍板最終人選，也將決定這場首都大戰的選舉格調。

對國民黨2026選情審慎樂觀 鄭麗文：除彰化其他縣市提名已底定

2026大選開跑，國民黨主席鄭麗文今天表示，正專注在黨內提名、年底選舉，以及準備訪美行。除了彰化縣還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定，藍白合部分也非常順利，對選情審慎樂觀。

李四川備妥「雙北30分鐘通勤網」藍圖 盼年底回新北把這張網織起來

2026選戰加溫，國民黨新北市長參選人李四川今天發布最新「工程川說」系列影片指出，工程最大的意義，不是蓋出更多的路，是讓你能早一點回到家。他已經把「雙北30分鐘通勤網」藍圖已經畫好了，也呼籲市民「年底請讓我回到新北，親手把這張回家的網織起來。」

盧秀燕高雄站台挺柯志恩 鄭麗文到屏東

拚戰縣市長選舉，藍營輔選大咖陸續浮出檯面。國民黨主席鄭麗文一周內兩度到屏東，展現對南部選情重視；台中市長盧秀燕周末到新北、高雄輔選。國民黨「守住新北、插旗南高屏」目標明確，黨內要角分進合擊。

賴清德邀許信良 組最強桃園隊

民進黨主席賴清德昨赴桃園與地方黨公職座談會，除正式介紹桃園市長參選人黃世杰，也宣布由前黨主席許信良擔任黃世杰競選總部榮譽主委、國策顧問范振修則出任競總主委，宣示組成最強「桃園隊」收復失土。

觀察站／年底九合一選舉如同期中考核 藍綠黨魁「保位」戰

今年底九合一選舉，被視為二○二八大選的前哨戰，不僅攸關賴清德總統的連任之路，對國民黨主席鄭麗文也是兩岸路線的考驗；這場選舉，對藍綠黨魁都是「期中考核」，兩人也都有不能輸的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。