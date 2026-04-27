李四川備妥「雙北30分鐘通勤網」藍圖 盼年底回新北把這張網織起來

2026選戰加溫，國民黨新北市長參選人李四川今天發布最新「工程川說」系列影片指出，工程最大的意義，不是蓋出更多的路，是讓你能早一點回到家。他已經把「雙北30分鐘通勤網」藍圖已經畫好了，也呼籲市民「年底請讓我回到新北，親手把這張回家的網織起來。」

李四川在影片中解說對雙北交通規畫的願景，他指出，從淡水、八里串連蘆洲、社子島，跨越基隆河抵達輝達落腳的北士科，再延伸至汐止、東湖與大巨蛋，是他擘劃的「雙北30分鐘通勤網」的工程藍圖。

李四川指出，透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，雙北邊界將被打通，未來落實雙北「30分鐘通勤網」的願景。

李四川也在片尾表達，年底盼能「回新北為大家服務」，強調雙北共治才能讓兩市建設一一實現。

李四川競辦指出，「工程川說」是李四川推出的全新短影片系列，由李四川親自上陣，透過行程走訪與第一人稱敘述，分享他對城市建設的觀察與規畫。系列名稱「工程川說」，諧音「工程穿梭」與「工程傳說」，帶網友與市民穿梭城市空間，聽一段段川伯談建設的傳說。

影片連結：https://www.facebook.com/reel/2038298267099671