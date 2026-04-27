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盧秀燕高雄站台挺柯志恩 鄭麗文到屏東

聯合報／ 記者鄭媁徐白櫻宋原彰潘奕言／連線報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左）昨與台中市長盧秀燕（前排右）合體，直搗綠營票倉，舉辦造勢大會。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左）昨與台中市長盧秀燕（前排右）合體，直搗綠營票倉，舉辦造勢大會。記者劉學聖／攝影

拚戰縣市長選舉，藍營輔選大咖陸續浮出檯面。國民黨主席鄭麗文一周內兩度到屏東，展現對南部選情重視；台中市長盧秀燕周末到新北、高雄輔選。國民黨「守住新北、插旗南高屏」目標明確，黨內要角分進合擊。

2026九合一選舉

盧秀燕昨天首度到高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選，兩人以「好媽媽連線」合體，直攻綠營對手賴瑞隆本命區。

盧秀燕強調，媽媽治理城市會更溫暖更用心，並以「深蹲守護高雄」肯定柯志恩在上次落選後留在高雄繼續努力。

柯志恩表示，台中人口逼近二八七萬，高雄則為二七一萬，她期許能借鏡盧市長治理城市的經驗，希望更多年輕人回流高雄，買得起房子、敢生小孩。盧秀燕提及，柯志恩沒有資源，赤手空拳來高雄，參選過程比別人辛苦，不像有人的位子是從天上掉下來，又有執政的行政資源。

賴瑞隆同時間在小港成立後援會，上周缺席林園後援會的初選對手邱議瑩現身力挺。賴批評，高雄不該成為任何要爭取大位的跳板，希望盧、柯不要把高雄當作工具。

鄭麗文昨到屏東潮州參加全球各宗教慶祝佛曆二五七○年佛陀聖誕浴佛大典，她說，世界殺戮、戰火不斷，台海兩岸也成為大家焦慮、憂心的區域，希望本著佛教博愛、包容的精神，全力締造兩岸和平，用善意與愛意取代仇恨，用和平取代戰爭。

彰化 謝魏柯首度同框

記者林宛諭、劉明岩、葉德正、張策／連線報導

民眾黨在彰化布局持續升溫，「藍白合作」訊號愈發明確。民眾黨立委王安祥昨天於彰化縣員林市成立服務處，民眾黨秘書長周榆修率立院黨團成員到場；現場更罕見集結國民黨三位縣長潛在人選，表態參選的立委謝衣鳯、考紀會前主委魏平政及縣府參議柯呈枋首度同框，競合關係引發關注。

謝衣鳯直言，若獲國民黨提名，將「全力整合藍白」，並強調包括民眾黨主席黃國昌及周榆修都曾表態支持「我是最強人選」。外界頻傳可能被國民黨徵召的魏平政表示，若獲徵召將全力承擔，未獲提名也會全力輔選，「彰化不能分裂」。柯呈枋則指出，將持續深耕基層、提出具體政見。

新北 李四川蘇巧慧尬場

此外，新北市長藍白民調結果近日出爐，國民黨參選人李四川昨說，走了廿九區，相當有信心。

李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚在嘉義同鄉會尬場，李有新北市長侯友宜背書，侯喊出「疼侯友宜，也要疼李四川，把他當作自己人」。

蘇巧慧則展現尊侯態度，大讚「嘉義人最會選人」，八年前曾選出侯友宜，為新北做了很多事，呼籲鄉親「這次要再選對人」，選她讓新北「再新一次」。

民眾黨新北市長參選人黃國昌日前花兩天時間騎單車繞行新北衝刺，昨下午到台北市和創黨主席柯文哲同場拉親子票。

國民黨 盧秀燕 鄭麗文 藍營

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