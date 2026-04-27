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桃園選戰…民眾黨提名陷困境 國民黨民調登場

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導

迎接年底地方選舉民眾黨桃園近期陷入提名困境，龜山、八德與中壢初選各有爭議研擬改徵召，平鎮區初選敗給吳正吉的市黨部前主委高宇彥有意參選到底。白營基層憂心初選一團亂，又缺「母雞」，年底選戰更為艱難。

2026九合一選舉

二○二四總統大選，民眾黨柯文哲在桃園市拿到百分之卅點六得票率，是六都最高，民眾黨備戰二○二六地方選舉，力圖插旗桃園議會。但近月八德、龜山與中壢三區議員初選分別因民調爭議、參選人檢舉互批等狀況，被黨中央收回提名，研擬改徵召。

儘管目前民眾黨已分別提名發言人徐千晴、黨員吳正吉參選桃園區、平鎮區，但甫落幕的平鎮區初選也出現變數，落敗的高宇彥有意以無黨籍參選到底，引發關注。

高宇彥說，初選民調未表態比率達八成，對方只比他多了廿七通支持電話，實際在誤差範圍內，但黨中央在民調結果出爐後，並未安排任何說明與協調，就火速提名對方，讓他深感不以為然。且他事前不知此民調規則，應將表態與不表態依比率計算。

「我會繼續傾聽地方聲音，評估是否持續投入選舉。」高宇彥說，有人替他抱不平，也有人想勸退他不要參選到底，自己還在評估中。但他身為桃園市黨部前主委，確實憂心民眾黨桃園現況，若多區要改採徵召，不一定有利地方選舉，關鍵仍在整合。

也有桃園白營基層人士認為，第三勢力要突圍藍綠陣營本就不容易，加上民眾黨在桃園欠缺組織經營，甚至是「母雞」加持，如今初選一團亂，年底選戰將是一場硬仗。

反觀白營態勢不明，桃園市民進黨議員初選已早一步落幕，預計提名廿六席；國民黨預計提名卅七席，楊梅區今起展開初選民調，五月中輪到中壢、龜山區。中壢區初選四搶三，新人彭康傑昨找新北市副市長劉和然陪同掃街。

桃園 中壢 民眾黨 國民黨 地方選舉

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