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賴清德邀許信良 組最強桃園隊

聯合報／ 記者黃婉婷朱冠諭／連線報導
民進黨主席賴清德（左四）昨與桃園地方黨公職座談，介紹市長參選人黃世杰（左三），並宣布前黨主席許信良（左二）出任競總榮譽主委。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨主席賴清德（左四）昨與桃園地方黨公職座談，介紹市長參選人黃世杰（左三），並宣布前黨主席許信良（左二）出任競總榮譽主委。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨主席賴清德昨赴桃園與地方黨公職座談會，除正式介紹桃園市長參選人黃世杰，也宣布由前黨主席許信良擔任黃世杰競選總部榮譽主委、國策顧問范振修則出任競總主委，宣示組成最強「桃園隊」收復失土。

2026九合一選舉

賴清德表示，桃園對台灣民主運動貢獻巨大，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，就是為聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良；他擔任國大代表時，當時的黨主席正是許信良，因此特別邀請許信良擔任黃世杰競總榮譽主委。

年底縣市長選戰，是賴清德就任總統後的「期中考」，民進黨將守住五個原執政縣市視為底線，再進取三至四席，現已鎖定宜蘭、彰化、嘉市為收復重點。黨內進一步觀察，搶下新北執政權，擴張直轄市版圖，以及穩住南台灣高雄、集結「反傅（崐萁）」勢力扳倒花蓮傅氏王朝，將是重要的勝負指標。

年底選戰被視為民意對賴政府執政的信任投票，更牽動賴總統連任氣勢，綠營目前剩台北市長、新竹縣長人選還未提名，黨內預計五月完成提名。

綠營盤點，目前推估宜蘭縣、彰化縣高機率能奪回執政權；嘉義市雖遇「藍白合」，但藍營出現內部矛盾，白營又缺動員能力，綠營反攻氣勢大增。

不過，綠營部分既有陣地也拉警報，澎湖原先因藍營分裂，黨內評估縣長陳光復連任態勢單純，但陳意外摔傷，為選情增添變數；近來也不少綠營輔選幹部私下坦言高雄選情不容樂觀，若不補強，恐遭藍營翻轉。

有民進黨人士分析，今年選戰若守住執政縣市，再奪回數個縣市執政權至少及格，「但輸掉高雄就是零分」；新北由深耕十年的立委蘇巧慧出馬，民調表現不差，若能贏下新北，就算大勝。

桃園 民進黨 黃世杰 許信良 賴清德

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