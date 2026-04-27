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觀察站／期中考核 藍綠黨魁「保位」戰

聯合報／ 本報記者鄭媁黃婉婷
賴清德總統身兼民進黨主席。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統身兼民進黨主席。圖／聯合報系資料照片

今年底九合一選舉，被視為二○二八大選的前哨戰，不僅攸關賴清德總統的連任之路，對國民黨主席鄭麗文也是兩岸路線的考驗；這場選舉，對藍綠黨魁都是「期中考核」，兩人也都有不能輸的壓力。

2026九合一選舉

從過去經驗，縣市長選舉常是「選人不選黨」，比起政黨的對外路線，候選人個人形象與政績才是勝負關鍵。擁有多個執政縣市優勢的國民黨，若要固守既有縣市，還要搶下南高屏灘頭堡，難度自然不小。剛結束「鄭習會」及訪陸行的鄭麗文，其兩岸路線不但隨時可能被民進黨作文章，也將是藍營內部選後檢討的指標因素。

國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

鄭習會的成果，固然讓鄭麗文在藍營累積了一定分量，甚至在攻取二○二八大位占有一席之地；然若新北一旦失守，北部防線潰決，不僅傷及國民黨重返執政之路，黨內也可能從沉默觀望轉為公開逼宮，黨魁大位將受到直接挑戰。

綠營方面，賴清德總統身兼黨主席，手握黨政運作的最大權力，卻也面臨地方選舉民意對中央執政的考驗。去年八月，賴政府民調因大罷免挫敗跌落谷底，雖藉對美關稅談判回升，但面對期中試煉，如何取得佳績，既鞏固黨內權力核心，連帶拉抬總統連任氣勢，已成賴的燃眉之急。

二○二二年選舉，民進黨在全台廿二縣市僅獲五席；四年前的大敗，讓綠營內有「不可能更差」的預期，今年鎖定宜、彰及嘉市，力求收復失土，但澎湖、高雄選情拉警報，若有不慎，彼長此消，版圖擴張有限，也絕非一張及格試卷，不只為二○二八總統連任投下陰影，更可能觸發黨內派系角力的連鎖反應。

年底縣市長這一役，對賴清德和鄭麗文，都是權力保衛戰，也都禁不起任何閃失。

兩岸 賴清德 民進黨

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