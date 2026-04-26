「台北市沒這麼藍」網紅Cheap以近3次選舉分析選情：沈伯洋這種市民超不愛

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，昨沈受訪談及國民黨在台北從1949年已執政70年，遭打臉不熟台北，百萬網紅Cheap在臉書幫沈伯洋平反，表示大家笑PUMA(沈伯洋)歷史不好，但其實有點冤枉，沈受訪有說除陳水扁短暫執政，所以PUMA不是想得那麼蠢。但Cheap也舉過去三場選舉為例，「台北市沒有那麼藍！」

Cheap說，大家都說台北很藍，其實「還好」。他舉1994年陳水扁當選台北市長；第二個例子是柯文哲2014年民進黨禮讓以無黨選，拿下57%超高得票；第三個例子是2020年總統大選，蔡英文在台北市大贏韓國瑜11個行政區，「藍到發紫的松山、信義、大安全被翻掉」。

Cheap也下結論說，「這告訴我們，台北市不是鐵藍，你派西瓜不一定有用」，只要藍營推出馬英九、蔣萬安這種都會菁英型，它就藍，推出土土、接地氣如韓國瑜這種，台北人真的投不下去， 簡單說對比一些「西瓜市」，台北市真的不藍。所以「沈伯洋這種台北市民超不愛，保證沒票。」

網紅Cheap說，1994年陳水扁當選台北市長當年，當時國民黨是分裂的，國民黨候選人黃大洲拿26%的票；趙少康拿30%票，加起來56%；阿扁只有43%。在基本盤沒變下，1998年馬英九以51%勝出（阿扁46%），藍營順利把政權拿回來。

Cheap舉第二個例子是柯文哲。Cheap說，2014年說柯文哲是綠的，這點無庸置疑吧，柯當時拿下57%超高得票率，當年氛圍因太陽花運動，國民黨被人人喊打，柯文哲吃到了綠色40%基本盤，又搜刮17%的游離選票。從這個例子可以知道，台北市很藍，但只要「風向對+對方爆炸」，民進黨不是完全沒有機會。

至於柯文哲選第二任三角督，柯文哲險勝還卡在時間裂縫的丁守中（41%：40.82%）只贏3564票 。

Cheap舉第三個例子，他說，這就是最打臉的例子「2020年總統大選」，這是真正的藍綠單挑（宋省長可忽略不計），蔡英文在台北市拿下87.5萬票，得票率53.3%；韓國瑜則是68.5萬票，41.7%。台北市12個行政區，蔡英文贏了11個，藍到發紫的松山、信義、大安全被翻掉，國民黨唯一守下的是，連葉子也是藍的文山區，且勝幅也縮小了。

Cheap說，結論是「台北市不是鐵藍，你派西瓜不一定有用。」簡單說：台北市可以投給藍綠，但你不能讓我丟臉，對比一些西瓜市，台北市真的不藍。