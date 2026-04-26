許信良任黃世杰競總榮譽主委 賴清德：組最強桃園隊收復失土

民進黨主席賴清德今天親赴桃園，與地方黨公職召開座談會，除正式介紹桃園市長候選人黃世杰，也宣布由前黨主席許信良擔任競選總部榮譽主委、國策顧問范振修出任競總主委。

今座談會現場包括桃園地方黨公職、不分區立委及在地市議員都出席。

賴清德表示，桃園對台灣民主運動貢獻巨大，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，就是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良；他擔任國大代表時，當時的黨主席正是許信良，因此特別邀請許信良擔任黃世杰競選總部榮譽主委。

賴清德也肯定主委范振修。他表示，范振修身為成功企業家，不僅熱心公益，更長期關心台灣前途，這次接下主委一職「義不容辭」，是團隊穩定的基石。

黃世杰競選辦公室表示，本次選舉由經營桃園的4位不分區立委及前立委出任副主委；桃園市議員與參選人則全數擔任競選總部執行副總幹事，整合黨公職與地方民代力量共同作戰。

黃世杰表示，今天的座談會是民進黨在桃園團結作戰的第一步，賴總統非常重視桃園選情，特別到桃園與地方黨公職座談、提點，提振桃園隊士氣。

黃世杰說，未來將加速各項競選工作推進，「桃園一定要團結，才能拚出更好的未來」，他承諾以最大熱情與活力，與所有市議員及參選人協同作戰，齊心將桃園的未來重新拚回市民手中。