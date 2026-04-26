嘉義同鄉會同台 侯友宜：把對我的感情疼愛轉給李四川

2026選舉加溫，板橋嘉義同鄉會今天在新北果菜市場舉辦聯誼會，藍綠人馬都到場參與。新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川一起現身會場並同台，侯友宜致詞時指出「嘉義人疼自己人」，並當場喊話，希望鄉親將對他的感情與支持延續到李四川身上，「疼侯友宜，也要疼李四川，把他當作自己人」。

嘉義出身的侯友宜一上台，展現主場優勢，現場所有幹部都能一一點名，他更高喊「嘉義人在新北市有沒有出息？有沒有很團結？」吸引台下鄉親歡呼。

侯友宜表示，自己在新北市服務已16年，感謝嘉義鄉親一路支持與疼愛，讓他有機會為新北這塊土地打拚，並強調嘉義人重情重義，最疼自己人，他也沒有讓嘉義人丟臉。

侯友宜介紹李四川時，回顧兩人過去在新北市府並肩作戰過程指出，當年兩人在新北分工明確，他負責社會治安、教育、新聞等「社會事」領域，李四川則主責工程建設、都市發展與產業相關業務，始終同心協力、不分彼此，六、七年來一步一腳印，把新北的基礎打起來，「我們的感情有夠好」。

侯友宜強調，新北市近年能有穩定發展的基礎，很多都是李四川當副市長時努力的成果，李四川後來被延攬至中央擔任行政院秘書長，又從台灣尾做到台灣頭，經驗完整。

侯友宜說，嘉義人不分黨派、不講空話，不會酸人、不會只出一張嘴，而是腳踏實地、說到做到，李四川跟他一樣都是認真、務實又接地氣，「像鄰居的大哥一樣」，為土地打拚，值得大家信任。

談及近期淡江大橋即將通車，侯友宜也說，建設成果並非單一個人功勞，而是中央、地方與市民共同努力的結果，但他也點出有做事的人最重要，並再次提及李四川過去在建設上的投入與貢獻。

侯友宜說，李四川是最了解新北、也最有成果的人，李不會吹牛，是拿著鐵鎚一步一步做事情的人，呼籲鄉親「把對侯友宜的感情轉給李四川」，棒子交給李四川，相信李「會做得比我更好，跑得更快、跳得更遠」。

李四川隨後致詞時則說，來到嘉義同鄉會有「回家的感覺」，因為「都是自己人」，他感謝侯友宜長期合作與指導，從對方身上學到很多。

面對侯打下的基礎，李四川直言「壓力很大，也很惶恐」，但強調無論在哪個城市服務，自己一向不分藍綠，把事情做好，他也承諾，若有機會接棒，將把嘉義鄉親當作自己人，持續照顧新北市。

李四川向在場鄉親請託，希望年底選舉能獲得支持，讓他能回到新北繼續服務，「繼承侯市長交代的任務」，並承諾會把所有事項一項一項完成，爭取市民認同。

新北市長侯友宜今天與國民黨新北市長參選人李四川今天一起出席嘉義同鄉會活動。記者葉德正／攝影