賴總統赴桃園與黨公職座談 將組桃園隊展勝選決心

民進黨主席賴清德今天赴桃園與地方黨公職召開座談會，除介紹市長參選人黃世杰及輔選團隊，更強調桃園對台灣民主具備關鍵地位，未來將組成「桃園隊」，展現贏回桃園的決心。

民進黨桃園市長參選人黃世杰競選辦公室晚間發布新聞稿表示，會中除正式介紹黃世杰，也宣布競選總部由前黨主席許信良出任榮譽主任委員、國策顧問范振修擔綱主任委員。賴清德強調，桃園對台灣民主具備關鍵地位，座談會整合桃園地方黨公職、不分區立委及在地市議員，未來將組成最強「桃園隊」，展現收復失土、贏回桃園的決心。

賴清德在會中特別回顧歷史，指出桃園對台灣民主運動貢獻巨大。他提到，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，正是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良。賴清德表示，他在擔任國大代表時期，當時的黨主席就是許信良，因此特別邀請許信良出任黃世杰競選總部的榮譽主任委員。

賴清德也高度肯定主任委員范振修，他指出，范振修作為成功企業家，不僅熱心公益，更長期關心台灣前途，對於接下主任委員重任更是「義不容辭」，是團隊穩定的基石。

這次競選團隊架構展現高度整合，由經營桃園的4名不分區立委以及前立委出任副主任委員；桃園市議員與參選人則全數擔任競選總部執行副總幹事。

黃世杰表示，今天的座談會是民進黨在桃園團結作戰的第一步。主席非常重視桃園選情，特別到桃園與地方黨公職座談並提點，提振「桃園隊」的士氣。未來將加速各項競選工作推進，「桃園一定要團結，才能拚出更好的未來」。黃世杰承諾會以最大的熱情與活力，與所有市議員及參選人協同作戰，將桃園的未來重新拚回市民手中。