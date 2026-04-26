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直搗侯友宜本命嘉義同鄉會 蘇巧慧：嘉義人最會選人、這次選蘇巧慧

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋嘉義同鄉會聯誼餐敘。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋嘉義同鄉會聯誼餐敘。記者葉德正／攝影

2026選舉加溫，板橋嘉義同鄉會今天在新北果菜市場舉辦聯誼會，藍綠人馬都到場參與。民進黨新北市長參選人蘇巧慧較早現身活動會場，未與國民黨參選人李四川碰面，她致詞時強調「嘉義人最會選人」，她先大讚大家8年前曾選出侯友宜擔任新北市長，為新北做了很多事，如今時代轉變，呼籲鄉親「這次要再選對人」，給她一個機會帶領新北市再升級，「讓新北市再新一次」。

2026九合一選舉

蘇巧慧致詞感謝同鄉會幹部動員力挺，回憶30年前嘉義鄉親替前行政院長蘇貞昌助選的歷史，形容當年靠著一票一票催、一雙手一雙手握，讓從屏東上來的蘇貞昌當選台北縣長，她強調，嘉義人向來被認為眼光精準，「最聰明、最會選人」，不僅過去支持蘇貞昌，也在8年前選出侯友宜，讓他帶領新北市推動建設。

不過她話鋒一轉表示，時代已經改變，機會又來了，呼籲嘉義鄉親再次發揮判斷力，這次要選一個會做事的人，把支持轉向新世代蘇巧慧與她年輕的團隊

蘇巧慧強調，自己已擔任三屆立委、累積10年服務經驗，長期在新北各地奔走，對地方建設進度與問題最了解、最清楚，包括交通、公共建設到地方需求，都有完整掌握。

她也說，自己已站在第一線超過660天，持續與民眾互動，讓市民檢視未來市長人選的差異，呼籲鄉親要選擇一個年輕、願意衝、願意拚，能從你的角度思考的人。

蘇巧慧再提先前推出的政策，包括長者假牙補助5萬元、敬老卡升級至每月1000點等，強調不只推動大型建設，也關注市民生活中的細節，強調市民的小事就是她的大事。

她也強調，此次參選並非個人戰，而是帶領一支年輕團隊投入選戰，並結合立委張宏陸與眾多議員，強化整體戰力。她也展現跨黨派態度，現場點名國民黨議員並給予掌聲，強調未來市政應以城市進步為優先，「只要認真的人，都應該為市民發聲」。

蘇巧慧雖沒有與李四川碰面，但刻意等待侯友宜現身，與侯致意才離開，展現其尊侯的選戰策略。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋嘉義同鄉會聯誼餐敘。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋嘉義同鄉會聯誼餐敘。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋嘉義同鄉會聯誼餐敘。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋嘉義同鄉會聯誼餐敘。記者葉德正／攝影

行政院長 民進黨 國民黨 侯友宜 蘇巧慧 嘉義

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