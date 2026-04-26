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蘇巧慧辦皮克敏見面會 種花走路打造「剛剛好的新北市」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會，結合近期火紅的手機遊戲「Pikmin Bloom」社群文化，號召支持者一同走路、種花、交換明信片。她表示，自春節發起活動以來，已有近8000名玩家線上參與，累計步數逼近3億步，顯示活動熱度驚人，也盼藉此傳達「一步一腳印」的理念，勾勒她對新北市未來的想像。

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「皮克敏」為任天堂旗下手機遊戲，結合擴增實境（AR）與步行紀錄，玩家透過日常走路累積步數培養角色「皮克敏」，並在地圖上「種花」、收集造型角色。近期在台灣掀起「散步風潮」，不少玩家組成社群，自稱「皮友」，並透過線下聚會延伸交流。

活動現場氣氛熱絡，除支持者踴躍參與外，新北市議員黃淑君，以及新北市民進黨議員參選人陳俊諺、李昆穎、吳奕萱，也到場共襄盛舉，與民眾一同體驗遊戲互動，展現基層經營與社群連結的企圖。

蘇巧慧說，這次為第2次舉辦實體活動，報名名額在短短1小時內即額滿，反應較首場更為熱烈。她指出，透過遊戲中的「種花」、「打蘑菇」與交換明信片等機制，讓原本虛擬的互動延伸至現實，參與者不僅在線上同行，也能在線下建立連結，「大家第一次見面卻毫不陌生」。

她提到，活動期間累積近8000名「皮友」共同參與，步數已接近3億步，「這實在是非常驚人的數字」，也讓她每天都收到來自各地玩家寄送的明信片。她笑說，雖然想一一回信，但手邊多為變電箱或宮廟風景的明信片，曾一度擔心寄出會「讓人誤會」，如今也乾脆放下包袱，「反正你們都愛我，寄什麼都可以」。

蘇巧慧進一步表示，今天活動特別透過「種花」排出「巧」字，象徵她名字中的「巧」，也代表對新北市的期待。她認為，「巧」意指剛剛好，希望未來的新北市能成為一座讓每個人都能找到適合位置的城市，「喜歡山的可以去山裡，喜歡海的可以去海邊」，是一個兼具多元與平衡的生活環境。

她也指出，皮克敏遊戲強調「永續」與「團隊」概念，玩家透過走路、種花形成循環，象徵城市發展應兼顧環境與合作，「這是除了讓努力具象化之外，帶給我最大的感受」。她說，這場活動只是起點，未來希望與支持者持續同行，「不只是走到投票日，也要一起讓新北變得更美」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影

會後蘇巧慧發送花苗給「皮友」帶回家。記者張策／攝影
會後蘇巧慧發送花苗給「皮友」帶回家。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影

活動現場佈置掛出「皮友」們寄來的明信片。。記者張策／攝影
活動現場佈置掛出「皮友」們寄來的明信片。。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影

今天活動特別透過「種花」排出「巧」字，象徵她名字中的「巧」，也代表對新北市的期待。記者張策／攝影
今天活動特別透過「種花」排出「巧」字，象徵她名字中的「巧」，也代表對新北市的期待。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉辦「皮克敏之友」線下見面會。記者張策／攝影

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