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李四川出席新住民團拜 高喊要當新住民後盾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新住民團拜活動，高喊要當新住民後盾。記者葉德正／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新住民團拜活動，高喊要當新住民後盾。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席出席台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動，受到新住民姐妹們熱烈歡迎，「凍蒜聲」不斷。李四川說，新住民初到新環境難免面臨適應困難，但看到現場新住民精神飽滿，顯示受到良好照顧。他也強調，若年底順利當選，將持續與大家站在一起，成為新住民的後盾，為新北市努力。

2026九合一選舉

李四川致詞時說，新北市具備都市、鄉村、漁村與農村多元樣貌，是「小台灣」，也是台灣的縮影，新北市目前已有約11萬名新住民，來自各地的新住民選擇落腳新北，顯示城市的包容與多元。

李四川提到，新住民初到新環境難免面臨適應困難，但看到現場新住民精神飽滿，顯示受到良好照顧，若年底順利當選，將持續與大家站在一起，成為新住民的後盾，為新北市努力。

李四川也當場請託支持，呼籲年底選舉協助拉票，讓他能夠回到新北服務，並強調唯有市長、議員與里長攜手合作，才能有效治理新北市。

李今上午也出席新北市客家民謠發展協會會員大會，他表示，文化是一座城市的靈魂，客家文化亦是台灣重要的文化資產。透過民謠與山歌的傳唱，不僅展現其深厚底蘊，也讓文化精神得以延續，形塑城市的獨特價值。並感謝客家鄉親與前輩長期努力，透過音樂與語言保存並傳承客家文化，使珍貴資產持續流傳。

李四川強調，未來將持續推動多元文化發展，讓不同族群的文化特色能共榮共好，攜手打造更加多元、開放且充滿活力的城市。

國民黨 新北 新住民 李四川

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