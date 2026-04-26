沈伯洋、蔣萬安同框！藍營嗆「熱度給了新髮型」 綠營反酸「撲馬出馬，萬安不安」

台北市長蔣萬安年底將爭取連任，傳出綠營徵召立委沈伯洋出戰，兩人昨日首度同框，沈一改髮型引發熱議，兩人昨日同框更引發，藍綠舌戰，藍營群起圍攻沈太弱，不是蔣萬安對手，不過綠營反嗆由此可見，「撲馬出馬，萬安不安」才讓藍營如此緊張。

國民黨議員張斯綱表示，沈伯洋首度同框蔣萬安版面被一顆短捲髮塞滿，他直言，要選一座城市的市長，第一波熱度給了髮型，就是這場對決最悲哀的註解，沈同一天受訪三次強調謙虛、謙卑，讓他質疑，「32:0都教不會謙卑的人，剪了頭髮、打打球、聊聊古典樂，就會了？」

張斯綱說，大罷免慘敗後沈有道歉嗎？有檢討嗎？有謙卑聆聽市民聲音嗎？只丟下一句「不要在太陽消失的時候哭泣」，就輕輕翻篇，痛批沈「過去兩年的招牌作風，正是謙卑的相反」。動不動就替對手扣中共代理人、滲透、同路人帽子，突然要選市長就學會謙卑了，這個180度大轉彎，連自己人都看得出來太刻意。

沈昨同框蔣萬安後也引起藍營議員猛攻，民進黨議員簡舒培質疑，藍營反應已說明一切，沈伯洋改變蔣萬安安全狀態，碰到了蔣的痛點從反應就可看得出來，面對媒體，回答七零八落、節奏混亂，下午面對市民質疑大安區鼠患問題，竟然選擇不回應，「這不是單一事件，而是長期問題的縮影。」

簡舒培說，台北市這段時間市民最有感就是，衛生環境惡化鼠患問題浮現、人口持續流失、施政節奏與市民體感出現落差，但市府給出的往往不是解方，而是話術與閃避，蔣萬安面對疑問剩下「等稿、照稿、念稿」，讓人質疑決策能力與承擔能力的問題，藍營表現出來體現，「撲馬出馬，萬安不安」。