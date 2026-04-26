風聲頻傳…若沈伯洋將代表綠營選台北市長 藍白議員候選人「心情曝光」

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聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片取自沈伯洋臉書
照片取自沈伯洋臉書

2026年九合一大選腳步漸近，台北市長選戰佈局備受矚目。近期政壇傳出民進黨極可能推派現任立委沈柏洋參選台北市長，雖尚未正式定案，但此消息已在地方政壇引發熱議。國民黨台北市長蔣萬安沈伯洋改變髮型不予評論，但國民黨與民眾黨的多位台北市議員候選人都私下透露，對沈伯洋參選市長非常期待，感到士氣大振，認為有助於藍白的市議員選情。

2026九合一選舉

沈伯洋自進入國會以來，以明確的政治立場著稱，其鮮明的意識形態在政治光譜上具有極高的辨識度。

多位國民黨與民眾黨市議員候選人都指出，若民進黨派出沈伯洋參選，母雞效應有可能衝擊中間選民對議員候選人的投票行為。

民眾黨市議員候選人則認為，沈伯洋的政治風格偏向深綠，這與目前台北市選民結構的中間選民存在一定的距離感，有助於幫市議員候選人進行定位區隔。

有民眾黨人士私下指出，這對於採取理性務實路線的民眾黨議員候選人來說，反而能提供更大的生存空間，吸引對極端立場感到疲乏的選民支持。

議員選情往往與市長選戰緊密掛鉤，這在過去被認為是母雞帶小雞的效應。市長候選人的吸票能力，會直接影響議員的得票數。

沈伯洋原本為大學副教授，後來成為民進黨不分區立委排名第二名，個人沒有任何實際參選經驗。

儘管藍白陣營目前對於傳聞中的對手表現出「樂見其成」的態度，但也強調選舉變數眾多，選舉還是要靠自己認真勤走基層。

 

聚傳媒

政治 台北 民進黨 沈伯洋 蔣萬安 民眾黨 國民黨

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