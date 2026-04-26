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迎戰2026年 柯文哲點名民進黨黃金陣容「台北沈伯洋、桃園王義川、台中陳柏惟」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨台北市議員參選人許甫今天舉辦「跳跳城堡，親子手作童樂會」，邀請民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、新竹市副市長邱臣遠等人參加。記者林銘翰／攝影
民眾黨台北市議員參選人許甫今天舉辦「跳跳城堡，親子手作童樂會」，邀請民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、新竹市副市長邱臣遠等人參加。記者林銘翰／攝影

迎戰2026年地方首長選舉，民進黨立委沈伯洋近來動作頻頻，民眾黨前主席柯文哲今天表示，自己心目中的民進黨黃金組合，「台北沈伯洋、桃園王義川、台中陳柏惟」，非常渴望民進黨派出這些陣容，台北市長選情相對穩定，現任市長蔣萬安連對手都還不知道。

2026九合一選舉

民眾黨台北市議員參選人許甫今天下午舉辦「跳跳城堡，親子手作童樂會」，邀請柯文哲、民眾黨主席黃國昌、新竹市副市長邱臣遠等人參加。

針對台北市長選情，柯文哲會前受訪時表示，在他心目中的民進黨黃金組合，就是沈伯洋參選台北市長、立委王義川參選桃園市長，還有前立委陳柏惟參選台中市長，「民進黨人才濟濟，非常渴望民進黨派出他們的黃金陣容，這就是我的回應。」

媒體詢問，民眾黨有6名台北市議員參選人，未來除了蔣萬安將現身幫忙站台，柯文哲是否也有機會為藍營站台。柯文哲聽聞後則說，台北市長選情相對穩定，「我看蔣萬安到現在為止，連對手在哪裡都還不知道」，台北市長選情算是穩定也比較簡單。

柯文哲指出，民眾黨在台北市議員的提名，每一個選區就只有提名1位，所以選情也是相對簡單，「其實我們只要顧好自己就可以」，不管是支持柯文哲還是黃國昌，希望所有選民在選區集中投票，「我們在台北市目前的選戰策略大概就是這樣。」

柯文哲說，拉抬自家議員候選人，這才是最重要的目標，民眾黨今年採取保守提名，這些候選人的品質都非常好，目前在台北市算是非常有信心。

此外，國民黨與民眾黨3月簽訂政黨合作協議，確定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，然而民眾黨在台北市缺乏母雞帶領，外界好奇民眾黨如何拉抬議員選情。黃國昌受訪時表示，「民眾台北隊」跟「民眾新北隊」陣容整齊且堅強，因此對雙北市議員選情相當樂觀。

黃國昌指出，民眾黨在台北市、新北市各推出6名議員參選人，包括現任議員爭取連任、首次參選議員的候選人，未來在面對2026年地方選舉的時候，「我們還是會以負責任的政見、清晰的理念及團隊作戰的方式，爭取最多市民朋友的支持。」

談及藍白新北市長民調，黃國昌則表示，雙方團隊先前已經講好，民調時間不會對外公布，不管民調什麼時候結束，其實都是一個新的開始，針對兩黨簽訂的政黨合作協議，未來也會依此繼續往前進，「我相信在2026年地方選舉當中，能夠落實我們在共同政見裡面提出來非常多重要的願景，才是所有選民大家共同期待的事情。」

民進黨 沈伯洋 王義川 柯文哲 陳柏惟 黃國昌 民眾黨

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