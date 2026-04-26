蔣萬安、沈伯洋同台遶境！藍議員曝廟方安排遭綠營打亂 憂蔣恐吃虧

民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長幾乎已成定局，沈近日也開始勤跑行程，昨天出席松山慈惠堂母娘文化季的保民繞境嘉年華活動，更首度與現任市長蔣萬安同台，然而國民黨議員秦慧珠卻踢爆，是民進黨主動要求安排讓沈致詞，甚至突襲廟方，讓沈在在地立委徐巧芯、蔣萬安之前致詞，憂心未來這類突襲恐越來越多，「蔣萬安可能處處吃虧。」

秦慧珠指出，昨天慈惠堂母娘文化季活動主辦單位原先邀請主要貴賓是蔣萬安、蕭美琴，但民進黨可能認為機會難得，主動向廟方要求要安排沈伯洋來，並讓他致詞，堂方覺得為難，怕宗教活動會變成沈的造勢，因此安排在地立委徐巧芯先致詞再換沈伯洋。

秦慧珠說，到了現場，民進黨卻發動突襲黨祕書長徐國勇親自帶著沈伯洋來，當主辦單位邀請貴賓致詞時，先邀請徐國勇，徐講了幾句後就開始介紹沈還未經主辦單位同意，主動叫沈上台站他身邊要沈致詞，而這一幕來得突然，「大家坐在下面，聽台北人和母娘的信徒都十分陌生的國安要員說他以前住在台北的那裏，跟慈惠堂淵源和跟台北市的關係。」直呼真讓人傻眼

秦慧珠說，沈伯洋致詞後，才輪到在地的徐巧芯致詞然後才是蔣萬安、蕭美琴先後致詞，沈和蔣同台秀，就在這個突襲之後展開，以後怕是會越來越多，憂心沈伯洋在蕭美琴、徐國勇和眾多議會簇擁下出場，還搞突襲力壓蔣萬安，「蔣萬安以後可能處處吃虧。