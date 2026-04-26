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盧秀燕合體柯志恩闖綠營票倉 爭取選民支持

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天與盧秀燕合體，直搗綠營票倉舉辦造勢大會，吸引許多支持者前來。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天與盧秀燕合體，直搗綠營票倉舉辦造勢大會，吸引許多支持者前來。記者劉學聖／攝影

2026高雄市長選戰逐步升溫，藍綠陣營動作頻頻。國民黨籍參選人柯志恩今天邀請盧秀燕南下高雄助陣，兩人以「好媽媽連線」為主軸，在前鎮慈德宮舉辦首場見面會，正式宣告選戰進入白熱化階段。

2026九合一選舉

上午11時許，盧秀燕與柯志恩一同抵達慈德宮參香祈福，並由主委林金藝出面致詞。地方盛傳，林金藝過去與民進黨籍參選人賴瑞隆關係密切，是其在前鎮的重要地方樁腳，如今公開迎接藍營重量級人物，也讓外界解讀「拔樁」意味濃厚。

綠營賴瑞隆同日在小港服務處成立後援會，強化地方組織動員，與藍營隔空較勁。雙方一邊是跨縣市母親形象連線，一邊是鞏固在地基層，攻防意味濃厚。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天與盧秀燕合體，直搗綠營票倉舉辦造勢大會，吸引許多支持者前來。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天與盧秀燕合體，直搗綠營票倉舉辦造勢大會，吸引許多支持者前來。記者劉學聖／攝影

媽媽 高雄 賴瑞隆 盧秀燕 柯志恩

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