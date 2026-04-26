民眾黨彰化參選人授旗 縣長到基層民代藍白合 一起迎戰

民眾黨立委王安祥今天在彰化縣員林市舉行服務處揭牌儀式，民眾黨秘書長周榆修說，民眾黨期待和國民黨一起合作，希望國民黨推出最強候選人，彰化縣作為六都之外最大的工商大縣，一定要延續王惠美縣長優質執政，民眾黨會支持最強候選人，展現藍白整合、共同迎戰決心。

民眾黨不分區立委王安祥今天在員林成立服務處，並由民眾黨秘書長周榆修授旗，立法院民眾黨團成員到場力挺，而國民黨表態參選彰化縣長的立委謝衣鳯、國民黨前考紀會主委魏平政、縣府參議柯呈枋也到場，首度同台，展現彰化縣選戰「藍白合作」成形。

周榆修說，今天服務處成立不稀奇，最大意義在於多位縣長人選同台，代表地方政治已經進入整合關鍵期。彰化縣作為六都之外最大工商重鎮，希望能延續王惠美縣長好的執政，民眾黨一定會與國民黨合作，支持最強人選」，也盼達成「民眾彰化隊全壘打」目標。

王安祥說，員林是自己的故鄉，回鄉設立服務處不只是形式，更是責任的開始，未來將以服務處為據點，深化地方經營，傾聽民意。此次也同步為12位鄉鎮市民代表候選人及5位議員候選人授旗，正式宣告民眾黨基層戰隊全面啟動，迎戰2026大選。

周榆修說，此次提名的12位鄉鎮市代表候選人及5位議員候選人，都長期深耕地方，不僅具備專業能力，更擁有強烈服務使命感，這群年輕且具行動力的候選人，將為地方代議體系帶來新氣象。

民眾黨立委王安祥（右2）今天在彰化縣員林市舉行服務處揭牌儀式，國民黨3位表態參選彰化縣長的立委謝衣鳯（左2）、魏平政（右1）、柯呈枋（左1）均與會。記者林宛諭／攝影