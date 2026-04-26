談台北史翻車？沈伯洋遭質疑不熟悉 藍小雞揪6錯誤酸「蔣萬安怕嗎？」

可能參選台北市長的立委沈伯洋，昨上午在台北母娘文化季首次與台北市長蔣萬安同台，接受媒體訪問提到國民黨在北市長時間執政，卻被記者當場揪錯質疑市政不熟，國民黨士林北投議員擬參選人賴苡任點出6大錯誤，直言沈歷史、政治忠誠度、中文表達都不及格，還是去談國安跟認知作戰，「起碼大家懶的挑你的錯，你也能少翻車。」

沈伯洋昨日出席松山慈惠堂台北母娘文化季接受媒體訪問時，被問到蔣萬安是否是強勁的對手，沈提到，國民黨在台北已經非常多年了，中間只有短暫阿扁執政的時代，如果從1949年來看的話，國民黨在這也有70年了，在這盤根錯節當中，國民黨一直都是台北的未冕者，民進黨都一直是挑戰者的角色，卻有記者當場提出質疑「委員，有五任市長是無黨籍欸，你對台北市治理是不是不熟悉？」

賴苡任指出，受訪片段出現6大錯誤，第一錯誤是，台北市國民黨執政長達70年，然而從1950年開始，共計五位非國民黨籍台北市長，包含吳三連、項昌權、高玉樹、陳水扁、柯文哲，五人共計八任市長，且台北市長屆次應從1945年，因為台灣光復後馬上就有台北市長。

賴苡任說，若從1945年起算，到今年2026年是81年而非70年，且沈伯洋稱1996年前台北沒有民主，但北市從1951年到1967年，長達16年都是市民直選，「你說的民主早在1951年就發生了」。

賴苡任提及，沈伯洋聲稱「1996年以前台北沒有真正民主！」，但台北市再1994年直接民選由民進黨籍陳水扁當選，且1994至今共計五位市長，三位國民黨，兩位非國民黨，「這叫大部分唷？」怒嗆沈伯洋台北史、台灣史、大陸史、數學、政治、黨史、忠誠度、中文表達力都不及格，「這樣的候選人，蔣萬安你怕了嗎？」