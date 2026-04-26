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盧秀燕用「深蹲守護高雄」送柯志恩 「媽媽治理城市會更溫暖、用心」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
台中市長盧秀燕以「媽媽市長」身分來幫高雄市長參選人柯志恩加油打氣，強調柯志恩深蹲高雄、守護高雄，若能當選一定會比擁有行政資源及執政背景的人還珍惜，以媽媽心用心執政。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕以「媽媽市長」身分來幫高雄市長參選人柯志恩加油打氣，強調柯志恩深蹲高雄、守護高雄，若能當選一定會比擁有行政資源及執政背景的人還珍惜，以媽媽心用心執政。記者劉學聖／攝影

國民黨提名立委柯志恩參選高雄市長，台中市長盧秀燕首度到高雄輔選，兩人合體參拜媽祖，盧強調她跟柯志恩有很多相似點，媽媽治理城市會「更溫暖更用心」；柯在上次落選後深蹲高雄，對高雄一往情深，競選過程比別人辛苦，若當選會比擁有行政資源的人更珍惜，一定會無怨無悔、全力以赴。

2026九合一選舉

今天上午台中市長盧秀燕、立委柯志恩率黨籍民代前往前鎮區慈德宮參拜媽祖，祈求平安順利。

柯志恩說，盧秀燕是她的好姊妹，今天特別找盧市長來學習，希望借鏡台中這座幸福城市。她覺得媽媽市長可發揮女性的韌力與特質，會把大家照顧得很妥當，自己身為兩個小孩的媽媽、妻子、媳婦，若有機會當市長，一定要讓高雄的建設、文化、教育愈來愈好。此外，柯很羨慕台中287萬人口，而高雄現在是271萬人，她希望更多年輕人留下來，北漂、中漂的人都來高雄，年輕人買得起房子、敢生小孩。

盧秀燕也俏皮說，她跟柯志恩一樣都是媒體、立委出身，也是媳婦、太太、女兒及媽媽，所以會用女性及媽媽的心來服務，不過「柯志恩長得漂亮，我是很可愛、有親和力」，台灣人對於長相普通的人改說可愛，不會直接講不漂亮，這是她跟柯志恩最大不同之處。

盧秀燕走下台詢問大家對於媽媽的看法，並以「深蹲守護高雄」這句話來送給柯志恩，肯定柯在上次參選失利後沒有離開高雄，對高雄一往情深，對市民家園用情至深。盧說，她在台中執政就是以媽媽的心治理城市，處處為家人著想，政治人物若有媽媽心，會更溫暖、更用心。

盧秀燕分享自身經驗說，以前她參選市長時不被看好，後來卻是「小蝦米推倒大鯨魚」，所以她相信，奇蹟及正義會在高雄出現，柯志恩如果成功就是給孩子最好的示範，人生不要怕困難，只要繼續努力，媽祖會保庇，也一定會成功。

盧秀燕稱讚柯志恩有媽媽心，也意有所指說，柯志恩沒有資源，赤手空拳來高雄，有人這個位置是從天上掉下來，太簡單了，不會珍惜 ，因為環境本來就有利，又有行政資源及執政（背景），不像柯志恩因為參選過程比別人辛苦，所以柯若當市長，一定會非常珍惜，會好好做。

台中市長盧秀燕與高雄市長參選人柯志恩參拜前鎮慈德宮媽祖，盧強調柯志恩深蹲高雄、守護高雄，若能當選一定會比擁有行政資源及執政背景的人還珍惜，以媽媽心用心執政。記者劉學聖／攝影
台中市長盧秀燕與高雄市長參選人柯志恩參拜前鎮慈德宮媽祖，盧強調柯志恩深蹲高雄、守護高雄，若能當選一定會比擁有行政資源及執政背景的人還珍惜，以媽媽心用心執政。記者劉學聖／攝影

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