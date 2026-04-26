蘇巧慧今辦皮克敏見面會 李四川：很多明信片是我當年的建設

2026新北市長選舉愈來愈熱，民進黨蘇巧慧透過線上、線下活動積極布局，國民黨李四川則持續勤跑社團活動，蘇巧慧今將在新莊舉辦蘇巧慧「皮克敏」之友見面會，李四川今天出席樹林新住民關懷協會新春團拜被問到此事時表示，年輕團隊都有跟他分享他們的明信片，「那些明信片還有很多是我以前的建設」，他會繼續努力，讓新北29區都開滿花。

李四川說，這一個多月他在新北29區跑，年輕團隊在車上都有跟他分享裡面的明信片，很多明信片是他以前的建設，他自己喜歡走到哪裡、拍到哪裡，他會讓29區全部開滿花。

今天到樹林參加活動，被認為是直搗蘇巧慧樹林本命區，李四川說，「29區都是我的本命區」，他會到每個地方爭取市民的支持。

對於行政院前院長蘇貞昌已替蘇巧慧在各場合跑攤，李四川說，他在很多場合碰過蘇院長，蘇院長上去說是代表蘇巧慧來，不管是蘇院長代表蘇巧慧，或是蘇巧慧代表蘇院長，這個他都可以理解，對他來講「我只有全力以赴」。