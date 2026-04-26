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蘇巧慧今辦皮克敏見面會 李四川：很多明信片是我當年的建設

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席在樹林舉行的台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動。記者葉德正／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席在樹林舉行的台灣亙愛國際新住民關懷協會新春團拜活動。記者葉德正／攝影

2026新北市長選舉愈來愈熱，民進黨蘇巧慧透過線上、線下活動積極布局，國民黨李四川則持續勤跑社團活動，蘇巧慧今將在新莊舉辦蘇巧慧「皮克敏」之友見面會，李四川今天出席樹林新住民關懷協會新春團拜被問到此事時表示，年輕團隊都有跟他分享他們的明信片，「那些明信片還有很多是我以前的建設」，他會繼續努力，讓新北29區都開滿花。

2026九合一選舉

李四川說，這一個多月他在新北29區跑，年輕團隊在車上都有跟他分享裡面的明信片，很多明信片是他以前的建設，他自己喜歡走到哪裡、拍到哪裡，他會讓29區全部開滿花。

今天到樹林參加活動，被認為是直搗蘇巧慧樹林本命區，李四川說，「29區都是我的本命區」，他會到每個地方爭取市民的支持。

對於行政院前院長蘇貞昌已替蘇巧慧在各場合跑攤，李四川說，他在很多場合碰過蘇院長，蘇院長上去說是代表蘇巧慧來，不管是蘇院長代表蘇巧慧，或是蘇巧慧代表蘇院長，這個他都可以理解，對他來講「我只有全力以赴」。

國民黨 民進黨 新北 蘇巧慧 皮克敏 李四川

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