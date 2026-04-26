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邱議瑩初選戰敗仍力挺賴瑞隆 議長康裕成目睹喊「很想掉眼淚」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
賴瑞隆今日舉辦小港後援會成立大會，立委邱議瑩首次在民進黨市長初選後公開力挺當時對手，她說雖然2個月2人還在競爭，但結果出爐後就展現極強團結力。記者宋原彰／攝影
賴瑞隆今日舉辦小港後援會成立大會，立委邱議瑩首次在民進黨市長初選後公開力挺當時對手，她說雖然2個月2人還在競爭，但結果出爐後就展現極強團結力。記者宋原彰／攝影

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今日舉辦小港後援會成立大會，立委邱議瑩首次在民進黨市長初選後公開力挺當時對手，她說雖然2個月前2人還在競爭，但結果出爐後就展現極強團結力，不像國民黨如今黨內激烈互打，希望高雄市民成為賴瑞隆後盾，延續陳其邁政績，讓市長、議員都能揮出全壘打。

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邱議瑩表示，賴瑞隆在前鎮小港擔任立委10多年來，地方鄉親都看在眼裡，知道賴在基層的努力、在立院的表現，她和賴都在立院經濟委員會，顧好台灣的經濟、高雄的民生，賴瑞隆相當了解，「雖然我和瑞隆2個月前還在初選競爭，但始終維持很好的選舉風度」，但反觀國民黨、民眾黨如今網內互打，就能看出民進黨對黨內同志、高雄鄉親的感情很深。

「賴瑞隆贏的這次初選，不代表就能『軟軟得過』，後面的路還要繼續打拼！」邱議瑩說，希望所有的市民朋友作為賴的後盾，延續陳其邁市長的政績，讓高雄的底子繼續往下邁進，希望高雄市發揮最大的熱情，支持賴瑞隆，在高雄揮出全壘打。高雄市議長康裕成致詞也說，看到邱議瑩在初選後還願意為賴站台，很想掉眼淚。

賴瑞隆表示，這幾年在立法院與市府團隊、立委夥伴共同爭取多項重大建設，包括捷運小港林園線、國道七號、小港醫院急重症大樓及高雄機場新航廈等，都關乎未來百年發展的關鍵工程；面對半導體、AI產業快速發展，他強力爭取推動「南星24小時國際機場」，盼補足南部全天候國際航運的缺口，這也是不分黨派的政治人物都應正視的重要課題。

針對沿海六里鄉親關心的大林蒲遷村議題，賴瑞隆強調，這是小港人長年承擔產業發展成本後，應獲得的基本公道與尊嚴正義。他自上任立委以來一路追蹤，讓長期懸而未決的工程逐步取得進展，未來不論在哪個崗位，都會全力以赴，讓建設穩健向前。

誓言成為「關鍵第四棒」的賴瑞隆亦提出對小港的「四個打拚」承諾：第一，拚交通更完善，捷運與國道建設加速完成；第二，拚產業更升級，帶動機場、港區與工業區整體轉型，創造更多優質就業機會；第三，拚環境更正義，大林蒲遷村順利落實；第四，拚生活更宜居，完善公園綠地、運動空間、托育長照與社區建設。

前立委趙天麟表示，今天是他卸任後第一次站台，高雄從來不怕競爭，也不是天之驕子，如今在克服種種困難後進步茁壯，民進黨雖然派系競爭激烈，這次市長初選的4個立委都是很好的市長人選，初選結束後，大家仍給予賴祝福，這就是高雄隊精神，陳其邁市長用5年多提升高雄，這次也要無縫接軌，「陳其邁是政策控，賴瑞隆是政策控2.0」。

賴瑞隆今日舉辦小港後援會成立大會，立委邱議瑩首次在民進黨市長初選後公開力挺當時對手，她說雖然2個月2人還在競爭，但結果出爐後就展現極強團結力。記者宋原彰／攝影
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立法院 國民黨 民進黨 邱議瑩 康裕成 賴瑞隆

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