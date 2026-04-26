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林碩彥喊辭主委再戰竹北市長 邱臣遠：黨中央已在蒐集民意

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影

民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，新竹縣議員林碩彥也表態爭取，並喊話若新竹黨部主委邱臣遠若確定投入竹北市長選舉，應辭掉黨部主委來一場「君子之爭」。對此邱臣遠表示，一切尊重黨中央安排，黨中央會以徵召的方式，也在審慎評估跟蒐集地方民意。

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民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動，現場透過帶動跳與有獎徵答炒熱氣氛，吸引不少親子參與。

媒體問及是否正式參選竹北市長，邱臣遠表示，竹北為全台人口最密集的縣轄市，平均年齡約38歲，對於民眾黨北部布局來講更是重中之重，目前黨內正進行徵召機制，他會持續準備成為最適合人選，不論現任市長鄭朝方是否連任，民眾黨都會推出最強候選人。

邱臣遠指出，竹北年輕家庭多，對交通、教育及托育等議題高度關注，自己曾任立委及新竹市副市長、代理市長，具備行政與立法經驗，加上身為三寶爸，更了解年輕家長需求，有信心帶來不同城市治理感受。他也強調，大新竹已是一日生活圈，未來將擴大區域合作提升整體發展；目前黨內已逐步完成議員及基層提名布局，他將配合黨中央規畫，全力備戰，盼以完整團隊與實務經驗服務竹北與大新竹民眾。

對於林碩彥喊話應辭掉黨部主委，邱臣遠表示，黨內有黨內的機制，黨中央也都有它相關評估的依據，身為主委的他一切就是尊重黨中央安排。黨中央會以徵召的方式，也在審慎評估跟蒐集地方民意，「我們現在能做的，就是把我們每一個人最好的一面表現出來」，也感謝有非常多黨內的同志願意來投入地方服務、爭取機會，對於整個選戰跟民眾黨甚至是竹北市民來講，都是好的發展。

今天為邱臣遠站台，黃瀞瑩表示，自己當年在士林、北投參選議員時，邱臣遠也義不容辭來相挺，此次來到竹北，角色也從「學姐」轉為「學媽」，身為母親更期待地方能有優秀人選為民服務。她指出，邱臣遠無論在立委任內或擔任新竹市副市長期間，都累積豐富的立法與行政經驗，過去雙方在士林北投也曾合作處理多起選民服務案件，因此認為優秀的人選值得推薦給更多民眾，讓城市持續進步、發展更好。

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。者黃羿馨／攝影

民眾黨 新竹縣 新竹 邱臣遠 林碩彥

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