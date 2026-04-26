楊寶楨有意參選中市東南區議員 民眾黨中市黨部回應了

民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨日前與中市議員江和樹上網路節目，表態如果黨徵召她參選台中市東南區下屆市議員，她「願意披掛上陣」。民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，已聽到楊寶楨的聲音，已依據民眾黨的提名辦法在辦理，是否登記或徵召提交黨中央處理。

民眾黨中央委員、中市議員江和樹日前與楊寶楨一同上網路節目，江和樹認為楊寶楨資歷好，也有選舉經驗，且家又在台中市，是可以徵召的好人選；楊寶楨也說只要黨中央徵召，「願意披掛上陣」，卻引發網路攻擊，更爆出其與民眾黨立法院黨團主任陳智菡不合傳聞。

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，徵召屬於中央權責，地方黨部聽到楊寶楨的聲音，會依據民眾黨的公職人員選舉提名辦法辦理，將依照程序作業，再送黨中央處理。

台中市第十一選區（東、南區）下屆應選席次可能由五席降為四席，競爭更白熱化。民進黨提名三席，國民黨則提名現任兩席，但國民黨新人周啟揚近日仍身著市議員參選人的背心在跑行程；周啟揚表示，下屆提名席次太少，會持續爭取提名，堅持「選到底」，為東南區注入年輕世代的動力。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨採穩健提名，東、南區下屆應選席次可能由五席降為四席，目前提名兩名現任，已經沒有提名空間。