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從公園到里內環境 台南東區藍綠市議員參選人假日拚清潔

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市議員蔡筱薇（左二）今早與成大里志工團隊一同為社區整理環境，同時配合加強防災及登革熱防治宣導。圖／取自蔡筱薇臉書
民進黨台南市議員蔡筱薇（左二）今早與成大里志工團隊一同為社區整理環境，同時配合加強防災及登革熱防治宣導。圖／取自蔡筱薇臉書

隨著選舉腳步逼近，台南各市議員參選人紛紛透過參與公共議題爭取曝光，國民黨東區市議員參選人歐政豪率青年團到崇成公園發起淨園行動；民進黨市議員蔡筱薇則與成大里志工團隊，利用假日進行社區環境整理工作，同時加強防災及登革熱防治宣導。

2026九合一選舉

歐政豪表示，公園是居民日常休憩與孩童活動的重要場域，環境品質攸關生活品質與城市形象，透過具體行動參與社區事務，不僅能改善環境，也能喚起更多民眾對公共空間維護的重視，「擁有乾淨的環境，是城市競爭力的一部分」。

歐政豪強調，此次淨園行動除改善崇成公園環境，也讓參與者在過程中凝聚社區向心力，同時用實際參與公共事務爭取認同，未來若有機會進入議會，將持續推動公園環境改善與市民參與機制，結合青年與在地力量，提升東區整體宜居品質。

此外，台南近期天氣陰雨綿綿，今早天氣放晴，市議員蔡筱薇一早也與成大里志工團隊一同為社區整理環境，同時配合加強防災及登革熱防治宣導，她認為，「如何讓社區更好，那就是自身一起參與」，也號召居民齊心為里內盡一份心力。

國民黨台南市東區市議員參選人歐政豪（右）帶領青年團隊與在地親子家庭，近期在崇成公園進行環境清潔行動。圖／歐政豪服務處提供
國民黨台南市東區市議員參選人歐政豪（右）帶領青年團隊與在地親子家庭，近期在崇成公園進行環境清潔行動。圖／歐政豪服務處提供

民進黨 國民黨 台南 議員

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