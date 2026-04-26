邀盧秀燕到訪高雄遭疑「刻意避開鄭麗文」 柯志恩：不清楚主席行程

高雄市長參選人柯志恩今邀請台中市長盧秀燕到高雄站台，舉辦「好媽媽連線」見面會，但今日國民黨主席鄭麗文同時也到訪屏東，卻未與柯、盧同台，柯志恩被外界解讀為刻意避開鄭麗文，避免遭影射「親中路線」；柯今日受訪回應想太多了，她不清楚主席行程，但高雄市歡迎每個人，盧市長過去常給予她城市治理經驗，因此才邀請對方到高雄走走。

國民黨主席鄭麗文今日南下屏東，參加「全球各宗教慶祝2570年佛誕聖誕浴佛大典暨世界和平叩鐘祈福嘉年華」，前立法院長王金平、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉等也出席活動；不過鄭麗文日前因會晤中國領導人習近平，且國民黨在立法院杯葛國防特別預算，讓基層相當憂慮，認為鄭太過親中。

今日鄭麗文到屏東出席活動、未到高雄，柯志恩被外界解讀是刻意避開鄭，躲開「親中路線」，反而走向親美路線；柯志恩受訪回應外界想太多了，她與盧秀燕本就是好姐妹、好朋友，4年前選市長時，對方不時給予電話關心、慰勉，盧也分享其第一次參選經驗，讓她感念在心，她因此常邀盧市長到高雄走走，剛好今日對方有空檔，就到高雄和大家交流。

柯志恩說，她不清楚黨主席行程，「未來主席若有到高雄，我們當然熱烈歡迎」，完全無關於親中、親美，不需要做過多連結，她也是國會美國聯誼會會長，和美國關係一直很密切。盧秀燕也說，柯常說高雄是個好城市，高雄人很熱情、優質，因此任何人到高雄，市民都會很歡迎，不會把高雄當作政治勢力。

今日國民黨主席鄭麗文到訪屏東，卻未與柯、盧同台，柯志恩被外界解讀為刻意避開鄭麗文，避免遭影射「親中路線」；柯今日受訪回應想太多了。記者劉學聖／攝影