王安祥服務處成立 謝衣鳯、柯呈枋、魏平政同框

民眾黨立委王安祥彰化服務處成立，爭取中國國民黨彰化縣長提名的立委謝衣鳯、彰化縣政府參議柯呈枋及律師魏平政3人首次同框；王安祥說，會依與國民黨合作機制共推最強人選。

王安祥今天上午在彰化縣員林市舉行服務處揭牌儀式，民眾黨秘書長周榆修及謝衣鳯、柯呈枋、魏平政受邀出席。王安祥接受媒體聯訪表示，希望透過服務處與位於北彰化的民眾黨縣黨部為鄉親提供更多服務；被問及是否藍白合，他說，會依民眾黨與國民黨合作機制，共同推出最強參選人。

周榆修說，民眾黨期待與國民黨合作，也期待國民黨能推最強參選人，彰化縣作為六都之外最大工商大縣，一定要延續縣長王惠美施政，民眾黨一定支持最強參選人。

魏平政表示，雖然大家都說好像會徵召他參選彰化縣長，其實黨中央尚未確定，若黨中央願意給他此重責大任，他願承擔，將全力以赴參選；若不是他，他也會全力輔選，不會因此放棄此次選舉，國民黨在彰化不可分裂，應團結一致。

謝衣鳯提及，與王安祥是立法院同事，因此特別來致意，同時感謝民眾黨主席黃國昌與周榆修支持她是最強縣長人選，希望未來共同努力，只要是她出線，一定會全力整合藍白。

針對國民黨彰化縣黨部主委蕭景田勸退一事，謝衣鳯重申，希望他不要代替她家人公開發言，如國民黨提名她，希望共同努力打贏選戰。謝衣鳯說，如果大家認為初選方式較能公平，建議有意參選者共同做協調式民調。

柯呈枋表示，他與王安祥是多年好友，長期在勞工議題相互切磋。至於外界關注的彰化縣長選戰，他說，未來關鍵在於整合在野力量，不僅需要藍白合作，更要爭取中間選民認同，並主張公平機制決定人選，他長期深耕基層，有信心提出讓多數鄉親都能接受的方向與願景。