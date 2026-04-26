影／不要再問長輩支不支持了！謝衣鳯：只要我出線一定全力整合藍白

國民黨下屆彰化縣長人選難產，有意參選縣長的立委謝衣鳯與國民黨前考紀會主委魏平政、縣府參議柯呈枋首次同框，參加民眾黨立委王安祥在彰化縣成立服務處，謝衣鳯說，只要是她出線選縣長，一定全力以赴整合藍白，並再次喊話「希望蕭主委不要代替她的家人公開發言」。

民眾黨立委王安祥今天上午在彰化縣員林市舉行服務處揭牌儀式，民眾黨彰化隊代表候選人也辦誓師大會，而藍營3名彰化縣長人選謝衣鳯、魏平政、柯呈枋也與會首度同台。

謝衣鳯表示，不管是黃國昌主席或周榆修秘書長都曾說支持她是藍營最強彰化縣長候選人，所以只要是她出線，一定全力以赴整合藍白。

謝衣鳯也再次強調，家人很重要，但也希望蕭主委（彰化縣黨部主委蕭景田）不要代替她的家人公開發言，她已是成年人了，絕對有自己的生涯規劃，有自己的執著和努力的部分，別人不需為她的未來擔心，若國民黨提名她，就一起努力來打贏選戰。

媒體又問家裡長輩同意了嗎? 謝衣鳯尷尬的一笑說「不用問這個好不好?」，她也表示，如果大家認為初選方式比較公平，那可共同做一個協調式民調來做初選方式。

魏平政表示，決定縣長候選人職權是黨中央，雖大家都說國民黨會徵召他，但其實到現在黨中央都還沒確定，黨如果要給他這個重責大任，他一定全力以赴來承擔，如果不是他，他也一定會全力輔選，彰化不能分裂，一定要團結一致，一定要讓彰化勝選。

柯呈枋表示，未來選戰關鍵在於整合在野力量，不僅需要藍白合作，更要爭取中間選民的認同。他長期深耕基層、傾聽民意，有信心提出讓多數鄉親都能接受的方向與願景，爭取最大支持。