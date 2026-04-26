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合體學姐黃瀞瑩竹北拚親子票 邱臣遠:藍白合作是大方向

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。記者黃羿馨／攝影

民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今天合體「學姐」台北市議員黃瀞瑩在竹北舉辦活動。談及藍白合布局，他表示，尊重中央目前政策走向跟規畫，大方向當然是以合作方向來去進行。

2026九合一選舉

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動，現場透過帶動跳與有獎徵答炒熱氣氛，吸引不少親子參與。

被問題選戰布局還有藍白合，邱臣遠表示，關於藍白合，在各黨的互動上，都尊重中央目前政策走向跟規畫，大方向當然是以這樣（合作）的方向來去進行。國民黨的立委徐欣瑩跟現在新竹市長高虹安，過去參選時都有非常多的互動，不管是在政策上還是在未來的選戰，都一定能夠通力配合。

邱臣遠說，新竹市有高虹安，新竹縣有徐欣瑩，若竹北市未來有機會由民眾黨服務，在縣市合作上將能有效解決過去跨縣市溝通的障礙。他強調，大新竹的整體推動包含國道1號交通改善、跨橋工程、大新竹輕軌，甚至教育資源、學區畫分、醫療量能及產業發展，都需要總體城市布局，在既有的合作基礎下加速解決問題。

邱臣遠指出，目前「竹竹苗」已有聯合治理平台，且與桃園市長張善政也保持良好的合作狀態，未來希望能延續此模式。他認為，若能將竹北市進一步納入完整的合作架構，對於各界關心的大新竹輕軌建設，將會是「指日可待」的目標。

提及民眾黨選戰布局，邱臣遠說，鄉鎮市民代表與里長的提名將陸續完成，接著將針對各選區進行徵召作業評估。他指出，根據民眾黨甄選辦法，針對地方議員席次，若屬艱困選區或公告一段時間無人投遞，將啟動徵召機制；至於竹北市的部分，目前尊重黨中央整體徵召機制的評估。

邱臣遠強調，這段期間所有願意服務的有志之士都應發揮最大能量，把自己磨練成「最好的選手」。他身為新竹黨部主委，對於大新竹戰區的布局已進入最後階段，目標是組成「最強大新竹戰隊」，配合高虹安市長的執政，以及新竹市優秀的現任議員、新竹縣陸續加入的參選人，在大選中打出漂亮一仗。

民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今天合體「學姐」台北市議員黃瀞瑩在竹北舉辦活動。記者黃羿馨／攝影
民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今天合體「學姐」台北市議員黃瀞瑩在竹北舉辦活動。記者黃羿馨／攝影

被問題選戰布局還有藍白合，邱臣遠表示，關於藍白合，在各黨的互動上，都尊重中央目前政策走向跟規畫，大方向當然是以這樣（合作）的方向來去進行。記者黃羿馨／攝影
被問題選戰布局還有藍白合，邱臣遠表示，關於藍白合，在各黨的互動上，都尊重中央目前政策走向跟規畫，大方向當然是以這樣（合作）的方向來去進行。記者黃羿馨／攝影

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。記者黃羿馨／攝影

民眾黨 新竹縣 邱臣遠 黃瀞瑩

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