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盧秀燕助選柯志恩遭批「把高雄當跳板」 柯反轟賴瑞隆：邏輯不通
國民黨高雄市長參選人柯志恩今邀請台中市長盧秀燕到高雄站台，舉辦「好媽媽連線」見面會，盧說她們都身為媽媽，治理城市有「媽媽心」，把市民當作家人，而柯志恩決心撐起高雄這個家；對於民進黨對手賴瑞隆說，盧秀燕是把高雄當成跳板，柯志恩也表達不以為然，認為高雄市歡迎每個人到訪，「這個邏輯，讓身為老師的我，實在聽不懂」。
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盧秀燕說，柯志恩是她的好姐妹，從政30年來，柯是相當優質的政治人物，城市就像一個家庭，市民就是家人，市長如果有一個「媽媽心」，就會像母親一樣照顧城市，柯就是這樣的政治人物，拜託大家給予機會，柯對高雄一往情深，已經服務許久，雖然過去曾有不順利，「但是這位媽媽沒有因此意志消沉，想要撐起這個家，這個精神讓讓人很感動。」
但民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今成立小港後援會時表示，柯志恩常說民進黨找大咖站台，但國民黨今天也找大咖（盧秀燕）站台，他表達尊重、沒有意見，但強調高雄不該成為任何要要爭取大位的踏板，「柯志恩常常把高雄放在黨意之後，希望兩位不要把高雄當作工具、當成跳板」。
對於賴瑞隆說柯志恩和盧秀燕「把高雄當作跳板」，柯回應，賴的心思太過狹隘，把高雄當作民進黨的禁臠，高雄屬於全國人民，歡迎任何人到高雄，怎麼會變成盧市長的跳板，「這個邏輯，讓身為老師的我，實在聽不懂」，未來她更歡迎蔣萬安市長、盧秀燕市長繼續到高雄，分享城市治理經驗，讓城市互相成長。
盧秀燕也說，柯常說高雄市個好城市，高雄人很熱情、優質，因此任何人到高雄，市民都會很歡迎，不會把高雄當作政治勢力。
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