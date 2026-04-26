藍中壢議員初選5搶4 27歲彭康傑獲劉和然力挺市場拜票

國民黨桃園市中壢區議員初選5搶4，將於5月14至16日進行電話民調決勝負。首度參選的27歲新人彭康傑曾在2022、2024年間擔任侯友宜市長競選辦公室秘書，他今年初辭去新北市府民政局機要返鄉回中壢參選，今天獲新北市副市長劉和然及市議員呂家愷陪同挺進忠貞市場掃街拜票，劉希望中壢鄉親給「有經驗的新人」一個機會，通過初選再挺進年底選舉，為中壢服務貢獻。

桃園市中壢區（第七選區）共有11席議員，現任議員政黨比例為民進黨5席、國民黨4席與無黨籍2席。下屆年底選舉，藍綠陣營都陸續進行初選提名，綠營徐景文放棄連任目前提名現任4席，藍營現任邱奕勝、葉明月、梁為超3人爭取連任，吳嘉和放棄連任交棒兒子吳睿霖參選。

依據國民黨桃園市黨部規畫，中壢區提名6席，初選有7人登記，依「現任優先」原則辦理初選，因此扣除現任3席議員，其餘登記者彭康傑、吳睿霖、劉安祺、李慶融形成4搶3局面。其中，劉安祺為前議員回鍋再戰、李慶融為龍平里長轉戰議員。

今年27歲的彭康傑是此次國民黨中壢議員初選最年輕的參選者，過去有過立委辦公室、新北市府行政歷練，也擔任過侯友宜競選新北市長、總統選舉的隨行秘書，此次從幕僚轉進幕前，希望能有機會回鄉服務、為中壢發展盡心力。

彭康傑說，自己是中壢在地人，近年雖在新北服務，但人親土親，對中壢地方還是很熟悉，並沒有脫鉤。自己大學、研究所都是學公共行政，畢業後也投入公共事務服務行列；今年1月辭掉新北市府工作後，全心投入中壢議員選舉，每天靠著勤跑行程讓更多人認識他，也希望能回應民眾的期待，替議會注入年輕新血。

新北市副市長劉和然及市議員呂家愷今天一早來到忠貞市場陪同彭康傑掃街拜票，適逢龍岡米干節開幕，市場內人潮絡繹不絕，現場攤商也紛紛送上祝福，希望能夠有年輕新血投入公共事務。

劉和然肯定彭康傑過去服務於新北市政府，同時擔任民政局新聞聯絡人，擁有豐富的行政歷練，更是這次中壢最年輕的議員參選人，希望中壢的市民朋友能夠給「有經驗的新人」一個機會，來為鄉親朋友貢獻。

彭康傑表示，這次中壢初選競爭激烈，唯一能做的就是把每一場行程做到最好，將每一雙手、每一句懇託牢牢記住，只有一步一腳印的累積，才能不辜負所有選民的期待。