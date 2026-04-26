沈伯洋稱藍掌北市70年遭打臉還不自知 徐巧芯：難怪只能聊髮型

民進黨台北市長熱門人選、立委沈伯洋昨天指國民黨在台北市執政70年，有記者於聯訪提問時提醒其實至少有5任無黨籍市長。國民黨立委徐巧芯批評，沈伯洋的不實言論凸顯沈對台北市完全不了解，甚至連民進黨籍市長都不計入；媒體好心提醒，結果沈也聽不懂，難怪只能聊髮型，「好喔，嘻嘻」。

傳沈伯洋將代表民進黨參選台北市長，而他近期確實頻頻出現台北市眾多相關行程。昨天他出席松山慈惠堂母娘文化季受訪時指出，國民黨在台北從1949年來看已執政70年；記者詢問沈伯洋，其實台北市長至少有5任是無黨籍，是不是其實對台北不是那麼熟悉？沈詢問是指「你說他們不是那麼熟悉還怎樣？」，記者表示「我說你」。

徐巧芯指出，綠營口中能夠侃侃而談、記者問不倒、比台北市長蔣萬安高、上了很多課程、在地獄跟中共作戰的康士坦丁、韓星裴勇俊AKA日本防衛大臣小泉進次郎，還擁有藝人張孝全性魅力，甚至再瘦一點就跟日星木村拓哉很像的沈伯洋，昨天的言論完全就是對台北市不了解的人才會說出的錯誤資訊。

徐巧芯梳理多屆台北市長情況，以最近的來說，2014年時無黨籍人士柯文哲在民進黨初選後得到禮讓，與國民黨競爭後勝出的市長。後來才逐漸轉變，但仍然是無黨籍，後來創立了台灣民眾黨。2014、2018年兩場選舉，國民黨都有派出候選人與柯文哲競選，怎麼能算「國民黨執政」？儘管如今因為與國民黨都是在野黨，互相合作是進行式，但柯文哲仍然不是「國民黨」，有自己的主體性，在各區也有自己的議員。

徐巧芯還說，民進黨籍台北市長陳水扁擔任市長是在1994年至1998年，執政了一任，後來還代表民進黨選上了總統，沈伯洋的論述裡面竟然可以直接扣掉不計，然後說國民黨在台北執政了70年？更早以前，1960年代的高玉樹，是以在民進黨成立以前，以「黨外」身分當選台北市長，高玉樹也不是國民黨的。

徐巧芯表示，國民黨並未在台北市「長期執政70年」是一個事實，結果媒體發現沈伯洋回答「大錯誤」，好心提醒，但沈伯洋連人家的問題是什麼都聽不懂，難怪只能聊髮型，「好喔，嘻嘻」。