蘇巧慧強調選戰靠自己 「我就是新北最適合人選」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新北市議員彭一書在土城區舉辦的母親節活動，針對外界關注前行政院長蘇貞昌近期動態，她表示，蘇貞昌雖已卸任公職，但仍受到民眾歡迎，至於選戰部分，強調將以自身能力與團隊爭取支持，「這一次新北市長候選人就是我」。

對於蘇貞昌近期頻繁出席公開活動，外界關注是否在幫其輔選，蘇巧慧指出，蘇貞昌過去不論擔任台北縣長或行政院長期間，曾處理非洲豬瘟、防疫等重大事件，也為台灣經濟發展做出貢獻，至今仍受到許多民眾喜愛。她表示，近來在書展或各類活動中，仍有不少民眾主動與蘇貞昌互動，顯示其高度人氣。

不過，對於是否為其選戰輔選，蘇巧慧強調，自己正積極站在第一線爭取市民認同，「我要向新北市民證明，這一次的新北市長候選人就是我」。她表示，將以自身能力與團隊實力，透過創意與活力展現施政願景，爭取市民支持。

談及2026選戰準備狀況，蘇巧慧表示，作為市長候選人，已持續在地方深耕超過600天，讓市民檢視其理念與政見方向，並認為已逐步獲得更多市民肯定。她強調，團隊將持續以創新與活力推動願景，讓新北市未來發展更加多元與豐富。

對於外界指稱她可能在2026選戰中扮演全台領頭羊角色，蘇巧慧表示，民進黨各縣市候選人都會以同樣態度面對選戰，「新世代扛起新時代」，共同努力爭取選民支持。