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柯志恩今邀盧秀燕站台 賴瑞隆批：把高雄當成政治跳板
高雄市長參選人賴瑞隆將今日成立小港區後援會，邀集立法委員邱議瑩、許智傑及李昆澤、高雄市議長康裕成及多位議員與議員參選人到場助講；對於國民黨對手柯志恩今日邀請台中市長盧秀燕站台，他表示尊重，但強調「希望兩位不要把高雄當作工具、當成跳板」。
2026九合一選舉
賴瑞隆表示，柯志恩常說民進黨找大咖站台，但國民黨今天也找大咖（盧秀燕）站台，他表達尊重、沒有意見，但強調高雄不該成為任何要要爭取大位的踏板，「柯志恩常常把高雄放在黨意之後，希望兩位不要把高雄當作工具、當成跳板」。
對於今日邱議瑩在初選後首度為他到站台，是否代表黨內已經整合完成；賴表示，民進黨傳統就是一致團結對外，各個立委、議員都為他站台，展現高雄隊團結一面，最近有很多挑撥分化，今日陣容已經證明高雄隊團結一面，未來高雄會繼續整合所有高雄隊成員，承續市長陳其邁政績，拼市長選戰、過關議會過半。
賴瑞隆指出，小港是高雄面向世界的門戶，更是支撐高雄發展的重要力量，小港後援會的成立，象徵的不只是選戰的開始，更是要成立一支團結替小港拚未來、替高雄拚下一個黃金十年的隊伍。未來，小港要從為承擔高雄產業發展成本的區域，進一步升級成為更宜居的家園。
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