高嘉瑜選竹北市長？邱臣遠邀PK「用歌聲響徹竹北市民」

新竹縣2026選戰升溫，近期傳出民進黨仍希望竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，竹北市長一役則可能由其友人、前立委高嘉瑜出馬，盼以「奇兵」吸引中間與非綠選民，同樣被視為潛在竹北市長人選的民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示：「希望可以在歌藝方面一較高下。」

竹北市為新竹縣最大票倉，人口逾22萬人，選民結構近年因竹科人口移入逐漸年輕化，「選人不選黨」趨勢明顯，使各黨派皆積極布局，選情升溫、競爭激烈 。在藍營已由立委徐欣瑩取得縣長提名後，綠營是否推出強勢人選迎戰，備受關注。

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「托育特攻隊出動！竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩、竹北市民代表游雅婷等人同場與親子互動。

對於外界傳出高嘉瑜可能投入竹北市長選舉，邱臣遠表示，高嘉瑜委員跟他是第10屆立法院同事，跟她也都有所認識，任何有志之士願意投入地方服務，「我們當然都是給予尊重，也給予祝福。」

邱臣遠說，對於他們來講，知道高委員唱歌好像也「蠻好聽的」，有機會的話，可以一起用歌聲來響徹竹北市民，增加更多的能量。除了城市美學之外，用歌聲來讓這個選戰更有趣。

邱臣遠表示，大家都知道他喜歡的偶像是劉德華，希望有機會「我們可以在歌藝方面能夠一較高下。」

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩同場與親子互動。記者黃羿馨／攝影

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩同場與親子互動。記者黃羿馨／攝影

民眾黨新竹黨部今上午在竹北舉辦「竹北親子冒險日」，由新竹黨部主委邱臣遠率隊出席，並與「學姐」台北市議員黃瀞瑩同場與親子互動。記者黃羿馨／攝影