快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

談沈伯洋選台北市長 蘇巧慧盛讚「若出戰會是最強王牌」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）談立委沈伯洋「如果有機會參選，會是最強的王牌」。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）談立委沈伯洋「如果有機會參選，會是最強的王牌」。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新北市議員彭一書在土城區假日藝術廣場舉辦的「母親節歡樂嘉年華暨食農教育推廣活動」，面對外界關注立委沈伯洋可能出戰台北市長，她表示，沈伯洋具備清晰邏輯與穩健表達能力，「如果有機會參選，會是最強的王牌」。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，沈伯洋是她在美國賓州大學的同學，兩人認識多年，不論在工作或生活上都有往來，是非常熟悉的朋友。她說，沈伯洋思路清楚、口條穩健，處理事情能讓人產生信賴感。

蘇巧慧指出，若沈伯洋未來代表參選台北市長，以其能力與對市政議題的掌握，「在什麼位置上就談什麼問題」，而且看看他對市政的願景，顯示完全不陌生，因此對他抱持高度期待與信心。

至於沈伯洋近日更換髮型，引發外界討論是否更具參選形象，蘇巧慧則笑稱，髮型確實蠻適合他，但「適不適合當台北市長的髮型，還是要由台北市民來決定」。

民進黨 台北 新北 蘇巧慧 沈伯洋

延伸閱讀

沈伯洋戰北市要贏必須「少談抗中」？ 綠營議員反應曝光

沈伯洋戰北市箭在弦上 團隊雛型納新、英系 盼慎發言降仇恨值

蔣萬安、沈伯洋同框 保持距離

影／李四川、蘇巧慧祈禱會同台 侯友宜：交棒給踏實做事的人

相關新聞

沈伯洋稱藍掌北市70年遭打臉還不自知 徐巧芯：難怪只能聊髮型

民進黨台北市長熱門人選、立委沈伯洋昨天指國民黨在台北市執政70年，有記者於聯訪提問時提醒其實至少有5任無黨籍市長。國民黨立委徐巧芯批評，沈伯洋的不實言論凸顯沈對台北市完全不了解，甚至連民進黨籍市長都不計入；媒體好心提醒，結果沈也聽不懂，難怪只能聊髮型，「好喔，嘻嘻」。

高嘉瑜選竹北市長？邱臣遠邀PK「用歌聲響徹竹北市民」

新竹縣2026選戰升溫，近期傳出民進黨仍希望竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，竹北市長一役則可能由其友人、前立委高嘉瑜出馬，盼以「奇兵」吸引中間與非綠選民，同樣被視為潛在竹北市長人選的民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示：「希望可以在歌藝方面一較高下。」

談沈伯洋選台北市長 蘇巧慧盛讚「若出戰會是最強王牌」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新北市議員彭一書在土城區假日藝術廣場舉辦的「母親節歡樂嘉年華暨食農教育推廣活動」，面對外界關注立委沈伯洋可能出戰台北市長，她表示，沈伯洋具備清晰邏輯與穩健表達能力，「如果有機會參選，會是最強的王牌」。

藍中壢議員初選5搶4 27歲彭康傑獲劉和然力挺市場拜票

國民黨桃園市中壢區議員初選5搶4，將於5月14至16日進行電話民調決勝負。首度參選的27歲新人彭康傑曾在2022、2024年間擔任侯友宜市長競選辦公室秘書，他今年初辭去新北市府民政局機要返鄉回中壢參選，今天獲新北市副市長劉和然及市議員呂家愷陪同挺進忠貞市場掃街拜票，劉希望中壢鄉親給「有經驗的新人」一個機會，通過初選再挺進年底選舉，為中壢服務貢獻。

蘇巧慧強調選戰靠自己 「我就是新北最適合人選」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新北市議員彭一書在土城區舉辦的母親節活動，針對外界關注前行政院長蘇貞昌近期動態，她表示，蘇貞昌雖已卸任公職，但仍受到民眾歡迎，至於選戰部分，強調將以自身能力與團隊爭取支持，「這一次新北市長候選人就是我」。

柯志恩今邀盧秀燕站台 賴瑞隆批：把高雄當成政治跳板

高雄市長參選人賴瑞隆將今日成立小港區後援會，邀集立法委員邱議瑩、許智傑及李昆澤、高雄市議長康裕成及多位議員與議員參選人到場助講；對於國民黨對手柯志恩今日邀請台中市長盧秀燕站台，他表示尊重，但強調「希望兩位不要把高雄當作工具、當成跳板」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。