談沈伯洋選台北市長 蘇巧慧盛讚「若出戰會是最強王牌」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新北市議員彭一書在土城區假日藝術廣場舉辦的「母親節歡樂嘉年華暨食農教育推廣活動」，面對外界關注立委沈伯洋可能出戰台北市長，她表示，沈伯洋具備清晰邏輯與穩健表達能力，「如果有機會參選，會是最強的王牌」。

蘇巧慧表示，沈伯洋是她在美國賓州大學的同學，兩人認識多年，不論在工作或生活上都有往來，是非常熟悉的朋友。她說，沈伯洋思路清楚、口條穩健，處理事情能讓人產生信賴感。

蘇巧慧指出，若沈伯洋未來代表參選台北市長，以其能力與對市政議題的掌握，「在什麼位置上就談什麼問題」，而且看看他對市政的願景，顯示完全不陌生，因此對他抱持高度期待與信心。

至於沈伯洋近日更換髮型，引發外界討論是否更具參選形象，蘇巧慧則笑稱，髮型確實蠻適合他，但「適不適合當台北市長的髮型，還是要由台北市民來決定」。