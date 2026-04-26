傳王惠美勸進選彰化縣長 劉和然：現在沒有這個選項

2026選舉藍營縣市首長人選只剩下彰化未定案，傳出彰化縣長王惠美將親勸新北市副市長劉和然出征，劉和然今天到桃園中壢陪議員參選人彭康傑掃街時表示，感謝前輩、與鄉親對他的支持，彰化本身有很多在地人才，王縣長政績也受到肯定，一定可以找出了解地方脈動與意願的人來參選，他最大的心願就是留在新北。被問到確定不會選？他說「我現在沒有這個選項」。

劉和然說，很謝謝彰化鄉親還有黨部很多長官看重與支持，他從大學畢業以後到現在大概進入第39年都在新北市服務，選舉一直都不是他人生很重要的選項，他現在唯一的最大目標還是希望留在新北，不僅陪著市長把我們最後的這七個多月把市政走完以外，還希望未來可以順利的把新北市這麼好的作為交付給下一棒，讓新北市持續的往前走 。

劉和然說，彰化本身就有在地很多人才，王縣長8年執政政績非常好，也很受縣民肯定，在她悉心帶領下，一定可以找出在地而且了解地方脈動的、有意願的人來參選彰化縣長「我目前最大的工作，最大的心願就是留在新北」。

被問到王惠美是否有勸進？劉和然回應，他有答應來勸進過的好朋友，現在還有四位候選人在角逐，他有承諾只要來跟他聊過、來跟他了解意願的人都有答應不對外透露。

劉和然說，希望彰化在王縣長這個八年執政下，下一棒一樣可以交得很好，讓彰化縣持續的發展，這也是彰化子弟最大的期待 。