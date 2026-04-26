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看盧秀燕全國輔選 江啟臣：大家有這樣的需求去幫助大家

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨下屆台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（右2）上午參加台中市元保宮的保生大帝1048歲大道公出巡活動。記者黃寅／攝影
國民黨下屆台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（右2）上午參加台中市元保宮的保生大帝1048歲大道公出巡活動。記者黃寅／攝影

被視為是下屆藍營總統人選的台中市長盧秀燕這兩天跨出台中展開全國性輔選行程，也被視為是重回競逐總統之路的象徵。對此，國民黨下屆台中市長參選人、立法院副院長江啟臣上午說，盧市長是基於各地的候選人，大家有這樣的需求，去幫助大家，也是盡她所能去幫助需要幫助的候選人。

2026九合一選舉

江啟臣上午參加台中市元保宮的保生大帝1048歲大道公出巡活動受訪時，做以上表示。他說，基本上，市長（盧秀燕）基於各地的候選人，大家有這樣的需求，去幫助大家，過去來也都有。其實她在連任的時候，甚至我們在立委選舉的時候，大家也都希望她去幫忙站台，現在她也是盡她所能去幫助需要幫助的黨內候選人。

盧秀燕先是25日去北上合體新北市長參選人李四川，接著又南下高雄聯手市長參選人柯志恩，與柯志恩組成「好媽媽連線」為總統選舉開跑的政治意涵濃厚。

立法院 國民黨 台中 江啟臣 盧秀燕

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