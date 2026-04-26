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沈伯洋瘦一點像木村拓哉？她嘆：居然找不到他的法案政績來誇

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沈伯洋瘦一點像木村拓哉？游淑慧嘆：居然找不到他的法案政績來誇

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
松山慈惠堂2026台北母娘文化季，副總統蕭美琴（中）、台北市長蔣萬安（右二）與立法委員沈伯洋（左二）同場參與起駕儀式，也被媒體捕捉到蔣萬安有趣的表情。記者余承翰／攝影
松山慈惠堂2026台北母娘文化季，副總統蕭美琴（中）、台北市長蔣萬安（右二）與立法委員沈伯洋（左二）同場參與起駕儀式，也被媒體捕捉到蔣萬安有趣的表情。記者余承翰／攝影

民進黨傳派立委沈伯洋出戰北市長選舉，昨沈以新髮型與市長蔣萬安同場出席松山慈惠堂母娘文化季，有網友稱像張孝全、小泉進次郎。游淑慧問，這濾鏡厚到連市長蔣萬安都覺得好笑，國民黨立委徐巧芯更在游臉書下貼文留言，「現在增加一個木村拓哉了」。

2026九合一選舉

徐巧芯在游淑慧貼出網友留言文字「新造型如果再瘦一點真的想木村拓哉....。」游淑慧再留言嘆，辛苦他們了，居然找不到沈伯洋的法案政績可以誇，不過也太不顧他人的視覺感受。

「全黨寵他一人！沈伯洋變團寵？我們怎麼會不怕 。」游淑慧嘆，民進黨現在流行「養成系偶像」，母姊會集體開濾鏡把沈伯洋捧成體育、音樂、動漫全才的「全能寶寶」。不僅體育好、籃球強、桌球超強，音樂資質好、莫札特能講一小時，還愛漫畫、動漫，新髮型還像小泉進次郎，清爽又精神。

游淑慧忍不住酸，沈是民進黨「全能寶寶」，從體育課誇到音樂課，連髮型都能當靚點和亮點，「這是選市長？還是在報名偶像甄選班？」這濾鏡厚到連市長蔣萬安都覺得好笑，不想評論髮型跟莫札特話題，結果被解讀成「怕了沈伯洋」。不過游也跟民進黨立委們說，「放心啦，你們家寶寶這麼優秀，我們怎麼會不怕 。」

民進黨 國民黨 沈伯洋 蔣萬安 木村拓哉 游淑慧

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國民黨預估 沈伯洋成「藍營的超級母雞」

民進黨很大可能徵召立委沈伯洋出戰首都，挑戰台北市長蔣萬安。藍營評估雙北聯動效應，寄望「藍營的超級母雞沈伯洋」，認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧勢必因沈伯洋「驚奇」發言而受牽制，必須頻於應對；加上沈伯洋發言會放大蔣萬安的存在感，蔣可望產生更大的外溢能量，成為其他縣市藍白參選人的助力，國民黨新北市長參選人李四川的獲益最大。

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