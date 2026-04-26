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全台輔選 盧秀燕讚李四川「最會做事的人」

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北報導
台中市長盧秀燕（右）前往新北市板橋，陪同國民黨台北市長參選人李四川（右二）巿場掃街拜票。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕（右）前往新北市板橋，陪同國民黨台北市長參選人李四川（右二）巿場掃街拜票。記者黃義書／攝影

台中市長盧秀燕昨北上輔選國民黨新北市長參選人李四川，強調李四川是中華民國最會做事的人，被問及是否要作為國民黨的「最大太陽」？盧秀燕說，「新北唯一的太陽，就是我們的『小川哥』。」藍營人士觀察，盧正試圖擴大影響力，走出台中，將能量延伸至全國。

2026九合一選舉

盧秀燕昨與李四川前往新北板橋慈惠宮參拜，兩人牽手進廟，許多民眾爭相拍照、高喊「市長好」。

盧致詞時爆料三個小秘密，她說，曾拜託李四川當副市長，只是當時的高雄市長韓國瑜和台北市長蔣萬安比她還需要，所以就讓給他們；其次，李四川擔任國民黨秘書長，她是副秘書長；第三，李四川很會做事，大家都尊稱為「川伯」，但她覺得，蠟筆小新長得很像李四川，叫「蠟筆小川」有點沒禮貌，所以叫「小川哥」。

盧秀燕說完，還逐一點名周邊的廟方主委、議員跟參選人，要求叫李四川「小川哥」，最後牽起李四川的手高喊「小川哥凍蒜」，她還預告「我會再來」。

媒體詢問她今年似乎已多次與美國在台協會處長谷立言會面，盧秀燕說，美國是台灣長期以來重要的盟友，好朋友就是要盡量維持關係，且台灣不大，為了兩岸安全與台灣和平，一定要與鄰為善，不管東西南北邊的這些好鄰居們，都是要與鄰為善。

藍營人士觀察，盧秀燕四月四日與基隆市長謝國樑贈匾被視為輔選起手式，昨前往新北，透過贈匾、參拜、深入廟口夜市等親民活動，走訪各地樁腳，正透過輔選到全國各縣市走透透，為二○二八大選試水溫。

對於「蠟筆小川」，李四川表示，不只盧秀燕，他兒子也曾說過，若他沒有打理眉毛，的確有點像蠟筆小新。李四川說，他把握機會向盧討教選舉技巧和市政施政，他會努力接過新北市長侯友宜的棒子，民進黨新北市長參選人蘇巧慧應該也會努力接下前縣長蘇貞昌的棒子，大家共同努力加油。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，未來有機會也會跟其他縣市候選人互動或交流，畢竟台灣就是一日生活圈，各個城市之間的互動都很正常，希望不同城市間的交流，可讓台灣更好。

李四川 盧秀燕 韓國瑜 蔣萬安 谷立言

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