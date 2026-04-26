蔣萬安、沈伯洋同框 保持距離

民進黨立委沈伯洋代表綠營參選台北市長的呼聲高，他昨與現任市長蔣萬安首度同框，兩人多數時間保持距離且互動不多。蔣萬安以專注市政為由，避談選舉，轉移記者有關沈伯洋的提問；沈伯洋則稱要多聆聽市民的聲音。

據了解，民進黨徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名，未來將由新潮流系統的民進黨立委吳思瑤擔任其競選總幹事，輔以英系出身的地方黨部主委吳沛憶，民進黨在北市最有實力的兩大派系都已對沈伯洋「開綠燈」，且以實際行動力挺，不求打勝仗，但求先力守二○○二年民進黨在台北市長歷屆最低得票率的「李應元防線」。

沈伯洋參選台北市長明朗化後，近期也展開拜會行程，並與民進黨台北市地方黨公職同台出席活動，知情人士表示，親綠名嘴圈近期與沈伯洋餐敘，眾人給沈的最大建議也很明確，「少談抗中、多談市政」。

一位餐敘與會者說，在那之後幾天，沈伯洋又在臉書對統獨議題提出強烈主觀意見，似乎還是以立委職責為己任，沒有聽進大家的建議；立院下周要排審國安法案，沈伯洋會不會調整發言火力，也是觀察指標。

蔣萬安昨參加松山慈惠堂二○二六台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動，與沈伯洋、副總統蕭美琴和民進黨秘書長徐國勇同場。蔣沈二人只在扶轎排隊時短暫對話，聊起駕的行進路線，其他時間幾乎沒有交流。

媒體問蔣萬安和沈伯洋、蕭美琴同台會不會緊張？蔣萬安笑說，母娘文化季他來過好幾次了。媒體追問他要不要跟沈伯洋聊音樂？蔣萬安反問「堅哥（民進黨立委王世堅）有來嗎？」一旁的國民黨立委徐巧芯說，「音樂跟我聊就好了」。

蔣萬安致詞表示，一座偉大城市，不能單是只有政策擘畫和建設推動，更重要是人心溫暖及彼此的守護。

沈伯洋自許為「挑戰者」，他說，從一九四九年來看，國民黨在北市也有七十年了，一直都是台北的衛冕者，民進黨一直是挑戰者，應該更謙虛，多聆聽市民的聲音，他也說，「由我們來治理、由我們來改變這個城市，大家應該是會期待的」。

媒體問黨內傳出希望他不要談太多統獨，沈伯洋回應，民進黨現在積極準備台北市長的選舉，一旦講到台北市，講的當然都是跟市政有關的，至於統獨議題，他隸屬立院外交及國防委員會，當然會談到現在的外交及國防困境。

被問到最近熱議的高德地圖，沈伯洋說，這是資料會不會被濫用，以北市為例，若北市交通數據是交給其他的國家，都會有一定的危險。