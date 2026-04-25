沈伯洋才藝引熱議 她舉高市早苗為例：多才多藝是寶藏

民進黨立委沈伯洋選台北市長可能性愈來愈高，綠營稱讚他懂音樂、體育，是「多邊形戰士」引發熱議。民進黨台北市議員何孟樺指出，以日本首相高市早苗為例，首都市長選戰當然不是才藝大賽，但多才多藝的首長更有助城市外交。

何孟樺指出，前陣子高市早苗掀起旋風，原因之一也在於他善於以藝會友：與韓國總統李在明用爵士鼓交流，以動漫文化接待義大利總理梅洛尼、法國總統馬克宏，憑借的便是他與團隊多方面的涵養與敏銳度。得體又新穎的接待，更是讓各方賓至如歸。

她說，首都市長雖然不是外交官，但首都市長卻必然需要到世界各地交流，一個多才多藝的市長，在對外交流時自然也更容易找到話題，讓台北的城市外交工作做得更好，展現台灣人的文化涵養，也讓台灣結交更多國際友人，這不是美事一樁嗎？

何孟樺表示，如果蔣萬安市長能以熱舞做好城市外交，想必各界也是額手稱慶。難道會因為蔣市長愛好熱舞，就說市長選舉不是跳舞大賽嗎？

何孟樺表示，更何況，台北的家長若稍有能力，那一位不希望自己的孩子多才多藝？五育兼備，不也一直是我們教育的目標嗎？怎麼在某些政治人物的眼裡，多才多藝反而是一種罪過、一種不務正業，成為政治攻訐的目標？

她說，沈伯洋委員是否出陣台北市長，尚不得而知，但她實在不明白為何多才多藝可以成為攻擊的目標。她歡迎一位多才多藝的市長出現，因為這不只能夠成為台灣外交優雅的名片，更能讓每一位用心栽培孩子的家長，為每一位追求自己愛好的孩子，樹立一個好的典範。