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斗六市長藍營初選出爐 藍內鬥難解、綠伺機突圍恐上演三個女人之爭

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新造型亮相？藍市議員參選人陳冠安諷：打造「去沈伯洋化」的沈伯洋

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋出征台北市長的呼聲愈來愈高，以短捲髮新造型亮相，引起熱議。記者林佳彣／攝影
民進黨立委沈伯洋出征台北市長的呼聲愈來愈高，以短捲髮新造型亮相，引起熱議。記者林佳彣／攝影

民進黨立委沈伯洋出征台北市長的呼聲愈來愈高，上午和台北市長蔣萬安同台，以短捲髮新造型現身，引起熱議。對此，國民黨台北市港湖區議員參選人陳冠安指出，民進黨現在的操作很清楚，不是要推派沈伯洋，而是打造一個「去沈伯洋化」的沈伯洋。

2026九合一選舉

陳冠安說，當一個人換了腦袋、換了外觀，從裡到外通通不一樣，他還是原本的他嗎？當一台機器，換了全部外殼、換了全部零件，還稱得上是原本那台嗎？

他說，最近政壇最荒謬的一幕，就是把一個政治人物重做一遍，還試圖說服大家這叫轉型升級。民進黨現在的操作很清楚，不是要推派沈伯洋，而是打造一個「去沈伯洋化」的沈伯洋。

陳冠安說，不能再高談抗中保台，不能維持過去強烈鮮明的立場，甚至連象徵性的黑熊形象與Q毛都要修剪。從理念到外型，從論述到風格，全面重塑。說穿了，就是認為原本的沈伯洋，根本不具備選台北市長的條件，所以必須重新包裝，變成一個更符合選舉市場的產品。

「但問題也正出在這裡」。陳冠安說，如果一個人需要被徹底改造，才能站上選舉舞台，那這個人本身的政治適格性，不就已經被否定了嗎？如今民進黨黨內一片吹捧，看似在拉抬聲勢，實際上卻是不斷側面證明，原本的沈伯洋，連自己人都不買單。

他說，政治，不該是角色扮演，更不該是人設工程。當一個政黨開始用改造人格的方式推人選，問題早已不在候選人，而是從側面反映出，民進黨台北市長這一局的進退失據。

國民黨 台北 民進黨

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