斗六市長藍營初選出爐 藍內鬥難解、綠伺機突圍恐上演三個女人之爭

國民黨雲林縣黨部今下午公告斗六市長選舉提名初選結果，由斗六市代會副主席黃尤美出線。但初選過程早已埋下分裂隱憂，先前因初選辦法爭議退出的縣議員賴淑娞表態參選到底，同樣退出初選的縣議員林岳璋則憂心藍營內耗擴大、恐讓綠營提名的尹令瑛坐收漁利，將轉而支持賴淑娞，斗六市長選情三個女人戰爭儼然成形，未演先熱。

國民黨斗六市長提名初選由斗六市民代表會副主席黃尤美與市民代表陳品宏登記參選。初選機制採「70％民調、30％黨員投票」方式進行。

國民黨本次初選由黃尤美與市民代表陳品宏登記角逐，採「70％民調、30％黨員投票」機制。縣黨部指出，民調於4月22日至24日委託兩家民調公司辦理，結果顯示黃尤美平均支持率達91.364％，陳品宏為8.636％；今進行黨員投票，黃尤美獲393票、陳品宏20票。綜合計算後，黃尤美以92.502％支持度勝出，取得提名資格，預計下周提報中央核備。

不過，初選機制早埋變數。賴淑娞與林岳璋原均有意參選，主張採全民調決定人選，與黨部及黃尤美立場不同，經中央協調未果，最終未登記參選。賴淑娞表示，支持者持續勸進，她參選決心從未改變，將「一本初衷、參選到底」；林岳璋則坦言，若自己也投入選戰，恐加劇藍營分裂、讓綠營坐收漁利，考量大局後決定力挺賴淑娞。

斗六市向來被視為藍營「鐵票倉」，過去從未由綠營執政，但隨著內部整合受阻，下屆選戰已提前白熱化。未來戰局除黃尤美外，還有堅持參選的賴淑娞，以及民進黨提名的前立委尹令瑛，形成「三個女人對決」局面。在藍營分裂陰影下，綠營是否能突破長年版圖，成為此戰觀察焦點。