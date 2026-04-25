沈伯洋選定了？ 北市黨部發聲：派出每天在地獄跟共匪戰鬥的人

綠營台北市長選戰人選遲遲未定，立委沈伯洋呼聲高。這一役，民進黨北市黨部執行長陳嘉行認為，當然必須派出德行能代表民進黨核心價值跟精神的人；要拚論述、論戰力和執行力，派出一位每天在地獄中跟妖魔鬼怪共匪戰鬥的人，「沈伯洋，絕對是一時之選。」

陳嘉行今在臉書指出，台北市長候選人難產，按程序登記的不被考慮，聲量最高的不能選，不想選的被逼著選，幾經周折，當然只有不怕死又較無派系分歧的沈伯洋出戰。他不諱言，沈伯洋的問題，其實是民進黨的問題。

陳嘉行首先點出，「你以為只是在選人，實則在選操盤的派系。」陳時中當時是英系主要統籌，決策小組的組成則是各派系領袖；像雙北、台中、高雄，背後沒有「大人」坐鎮，基本上可以直接宣告出局。

沈伯洋的派系要派誰出來操盤？目前在檯面上當官的應該都不可能，那就是跨派系操盤。

他強調「派系操盤」，是因為民進黨的本質就是「派系共治」，大家沒先確認這部分，就會誤以為選舉是沈伯洋一個人責任，而不是民進黨。

「這個人不好，那個人不對」，陳嘉行直言，沒有人是完美的。鄭麗君不想選；做民調，王世堅最高。王、吳怡農都選過台北，王更是在地經營幾十年，沈伯洋跟鄭過往的人生規畫不是選舉當民代，但選舉時常不是派當下民調最高的出來，鄭跟王都因不同因素而不可能選。

他點出，那些人說沈的問題，在客觀上不是問題；但當沒看到，團隊沒有想辦法改善、轉移、遮掩、轉化，才會成為「問題」。

陳嘉行指出，「沈伯洋的負面聲量很高？只有沒聲量的人才會這樣說。」他認為，負面聲量是假議題，或者說只有掛民進黨，才有負面聲量；另一方面，每個政治人物都想出名，追求聲量，縱使他嘴巴不這麼說，但心思跟行為都會出賣自己。貼沈伯洋「負面聲量」標籤，跟誣指陳時中是一樣，這種言論實則夾著羨慕嫉妒恨的餡料。

陳嘉行表示，「年底選舉無關總統佈局，相對單純。」陳時中選市長那次選舉牽動前總統蔡英文接班人選，各派系動得很凶；這次無關總統人選，有些人意興闌珊，這是好事，少人來壞事。

陳嘉行說，「從議員提名人數看得出北市的基本盤」，沒有現任議員希望多提席次，不完全是議員的私心，實際上票就不夠分，多提掉更多，民進黨提名趨保守，北市藍綠的盤固定不令人意外。選得好不好，就看母雞有沒辦法讓被提名的議員全上，即便全上，席次還是一樣，要追蹤的反而是「各區的得票數」，才知道真正的輸贏成敗。