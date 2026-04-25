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民眾黨桃園初選詭譎 3區提名被沒收、前主委脫黨參選

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026地方選舉，民眾黨桃園初選詭譎，龜山、八德和中壢提名權被中央沒收，平鎮初選由黨員吳正吉勝出，結果地方黨部前主委高宇彥改掛無黨籍參選到底，基層憂整合不力影響選戰（示意圖）。本報資料照片
2026地方選舉，民眾黨桃園初選詭譎，龜山、八德和中壢提名權被中央沒收，平鎮初選由黨員吳正吉勝出，結果地方黨部前主委高宇彥改掛無黨籍參選到底，基層憂整合不力影響選戰（示意圖）。本報資料照片

2026地方選舉，民眾黨桃園初選局勢詭譎，繼龜山、八德和中壢提名權被黨中央收回後，平鎮初選結果由吳正吉勝出後，落敗的桃園市黨部前主委高宇彥仍對外宣稱參選到底，基層支持者擔憂整合不順導致選戰失利。民眾黨副秘書長黃成峻表示，已在溝通協調，選決會近期會有最終結果。

2026九合一選舉

民眾黨在桃園市議員選戰布局預計一區最多提名一席，今年1月開放中壢、八德和龜山提名登記，3區皆有2人以上競爭，都有辦初選，但最後無論初選是否有結果，提名權都被黨中央沒收。

民眾黨八德初選由在地人江沛育勝出，但被人檢舉干擾競選，台南市黨部前主委林晏良原本有望遞補，結果地方也有異音；龜山初選原有黨代表曾姸潔、區主任高華宏2人登記，未料日前相繼退出，導致地方呈現空窗；中壢初選則因地方廝殺激烈，黨中央擔心未來整合不易，在初選前直接收回提名權。

其他選區方面，平鎮初選由黨員吳正吉勝出，地方黨部前主委高宇彥則改掛無黨籍持續爭取選民支持，目前僅桃園區徐千晴完成提名程序。

黃成峻表示，初選民調時間、方式與民調公司是競爭者彼此協調產生的結果，如無特殊情況，理應尊重結果。已跟高宇彥溝通過，盼還是能團結，之後若真的登記參選，將由黨中央依黨章議處。至於八德、龜山和中壢，將由選決會尋覓適合人選，不排除空降可能，也不排除放棄提名。

藍綠方面，民進黨現任桃園市議員張肇良、游吾和雖挺過初選，但身陷貪污官司，日前中執委開會決議選委會登記前一審判決出爐就取消提名。國民黨則有龜山、中壢跟楊梅辦初選，楊梅本月27日最早登場，整體結果5月20日出爐。

民眾黨

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