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沈伯洋戰北市恐擴大蔣萬安效應 藍酸：牽制蘇巧慧的超級逆勢母雞

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北即時報導
民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市將徵召立委沈伯洋已箭在弦上，藍營評估，由於雙北比鄰的關係，民進黨新北市長參選人蘇巧慧勢必因沈伯洋「驚奇」發言而受牽制，頻於應對。圖／聯合報系資料照片
民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市將徵召立委沈伯洋已箭在弦上，藍營評估，由於雙北比鄰的關係，民進黨新北市長參選人蘇巧慧勢必因沈伯洋「驚奇」發言而受牽制，頻於應對。圖／聯合報系資料照片

民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市將徵召立委沈伯洋已箭在弦上。藍營評估，由於雙北比鄰的關係，民進黨新北市長參選人蘇巧慧勢必因沈伯洋「驚奇」發言而受牽制，頻於應對；加上沈伯洋的發言會放大台北市長蔣萬安存在感，蔣就會產生更大的能量溢流而出，成為其他縣市藍白參選人的助力，李四川的獲益恐更勝其他人。

2026九合一選舉

新北藍營黨務人士表示，沈伯洋若代表民進黨參選台北市長，有可能又會在選舉中出現令人「驚奇」的發言，這會讓選民回想起去年大罷免期間，大家心中那種「青鳥」橫行的記憶。

該人士直言，2026年縣市長選舉，藍營的超級母雞絕對就是沈伯洋，這股「逆襲的洋流」將成為台灣政治的新名詞。沈自帶鎂光燈，金句連發又容易引發兩極情緒，加上蔣萬安敢懟敢嗆，北市選舉會非常熱鬧。沈造成外溢效應，會從台北向中南部擴散，首當其衝的當然是民進黨原本有機會奪回的新北與宜蘭，但是這股洋流是否會衝垮民進黨南部長城，仍有待觀察。

不過，藍營內也有不同看法，另一名藍營人士分析，從去年大罷免的過程來看，盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安、黃國昌助選會受選將歡迎，但很難發揮政治外溢的角色。年底台北市長選舉結果無懸念，綠營支持者會降低投票意願，直接影響綠營北市議員的席次，但蔣的優勢，選民早已知道，所以並不震撼，蔣也不可能全台跑以免被批「靠勢」。

民進黨方面，綠營人士也說，沈伯洋這回的目標不是要選贏，而是要「鎖得住蔣萬安」，不要讓蔣萬安離開台北市到處輔選；但沈伯洋在大罷免期間累積太高的仇恨值，能不能限制住蔣萬安，有很大疑問。

該人士說，但民進黨也非沒牌可打，未來進入選戰模式，北台灣將以蘇巧慧作為單一領頭羊角色，而非訴求過去慣用的「雙北聯合陣線」，蘇巧慧可望帶領綠營多位年輕世代、女性的黨籍縣市長候選人衝鋒陷陣，與藍營人選作出市場區隔，來降低提名沈伯洋可能造成的外溢衝擊。

沈伯洋 蘇巧慧 蔣萬安

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